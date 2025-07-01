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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

有大腸癌家族史的45歲女腹脹、排便改變 醫檢查揪出3顆息肉

2025/07/01 17:10

奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師張瑄元提醒別忽視消化道的微小警訊，這些症狀可能是早期癌的警報。（記者王俊忠攝）

奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師張瑄元提醒別忽視消化道的微小警訊，這些症狀可能是早期癌的警報。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕1名直系家族有大腸癌病史的45歲陳女士平日無明顯不適，僅偶爾腹脹與排便習慣改變，起初以為是壓力或飲食導致，她想想仍不心安、到奇美醫院求診。經無痛大腸鏡發現3顆大腸息肉，有1顆較大，醫師以自費的內視鏡黏膜下剝離術（ESD）移除病灶，術後病理檢查未見惡性變化，陳女定期在門診追蹤，避免癌前病變進展成癌症。

奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師張瑄元提醒，一般大腸息肉初期並無症狀，但其中的腺瘤性息肉極可能轉變為癌症，尤其是年過40歲、有大腸癌家族史或具有糖尿病、高血脂、肥胖等代謝異常者更是高風險族群，應及早接受內視鏡篩檢。

45歲陳女士的大腸內較大顆息肉（中上紅部位者）接受內視鏡黏膜下剝離術完整切除。（圖：奇美醫院提供）

45歲陳女士的大腸內較大顆息肉（中上紅部位者）接受內視鏡黏膜下剝離術完整切除。（圖：奇美醫院提供）

張瑄元說明，內視鏡黏膜下剝離術（ESD）是1種利用高階內視鏡技術，在不需要開腹的情況下，從腸胃道內部完整切除病灶的微創手術，適用於早期胃癌、大腸癌、食道癌及癌前病變（如大型腺瘤性息肉），特別是局部侷限於黏膜層者。病例陳女是從肛門口進入執行ESD切除較大顆的大腸息肉；另兩顆較小息肉則以一般內視鏡來處理。

張瑄元指，別以為「沒症狀就沒事」！許多消化道癌症，尤其是早期大腸癌、胃癌與食道癌，在初期幾乎沒有明顯徵兆，但一旦等到出血、體重驟減等症狀出現，往往已錯過黃金治療期。

他並提出幾種常見的消化道早期癌症可能症狀與警訊：

1. 排便習慣改變：大腸癌或直腸癌的早期可能出現排便次數增加或減少、便形變細、排便不乾淨感、甚至間歇性腹瀉與便秘交替等異常變化，若症狀超過2週，應就醫檢查。

2. 不明原因的消瘦或食慾減退：當無減重計畫，卻在短時間內體重快速減輕（如3個月減重5公斤以上），或長期食慾不佳，可能是胃癌、食道癌或胰臟癌早期徵兆。

3. 上腹或胸口悶脹、燒灼感：胃癌、食道癌的早期表現常與胃食道逆流相似，包含餐後脹氣、噁心、吞嚥不順、胸口灼熱感等，容易被誤認為單純消化不良。

4. 黑便或血便：消化道出血是警訊之一，特別是黑色柏油樣便（可能代表胃或小腸出血），或糞便表面帶血、滴血（常見於直腸或大腸病灶），應立即接受大腸鏡檢查。

5. 吞嚥困難或聲音沙啞：若進食時常感到食物卡住、有異物感、吞嚥疼痛，或持續聲音沙啞超過2週，也可能與食道癌或咽喉癌有關。

6. 幽門桿菌感染史與胃潰瘍反覆發作：長期幽門桿菌感染與胃癌風險密切相關，若潰瘍治療後反覆復發，或病灶形狀不規則，更應警覺早期癌的可能。以上症狀雖不一定代表有癌症，但若持續出現、或合併高危險族群（如50歲以上、有家族史、抽菸、飲酒等），更應儘早安排檢查，別讓癌症有機可乘。

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