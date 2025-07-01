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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

台中出現首例日本腦炎病例 50歲女性住院治療中

2025/07/01 16:11

台中市衛生局提醒民眾應按時帶適齡幼兒接種日本腦炎疫苗。（台中市府提供）

台中市衛生局提醒民眾應按時帶適齡幼兒接種日本腦炎疫苗。（台中市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市出現首例日本腦炎確定個案，衛生局長曾梓展指出，個案是居住南屯區的50歲女性，平時多在居家附近活動，6月中旬出現發燒、頭痛、嘔吐等症狀，經就醫採檢，中央實驗室於昨（30）日研判確診日本腦炎，也是台中市今年第一例日本腦炎個案。個案目前仍住院治療中，同住家人4人皆無症狀；疫調發現居住地附近有水稻田等風險場域，提醒民眾外出注意防蚊措施降低感染日本腦炎風險。

依據福利部疾病管制署監測資料顯示，統計至今（2025）年6月30日止，國內累計日本腦炎確定個案共6例，其中1例為台中市南屯區個案；曾梓展指出，台中市這起今年首例日本腦炎確定個案為50多歲女性家管，6月中旬出現發燒、頭痛、嘔吐等症狀，經就醫採檢確診，目前仍住院治療中，婦人平時多在居家附近活動，居住地附近有水稻田等風險場域。

曾梓展指出，日本腦炎潛伏期約5至15天，大部分的人感染日本腦炎無明顯症狀，有症狀者會有頭痛、發燒等症狀，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力等，甚至昏迷或死亡，國內傳播的病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處；此外豬隻是日本腦炎流行最重要的宿主，日本腦炎病毒可在豬體內大量繁殖，病毒再經由病媒蚊傳染給人類，請市民朋友注意加強防蚊措施。

衛生局指出，接種疫苗是預防日本腦炎最有效的方法，呼籲農產畜牧工作人員如未曾接種疫苗者，可前往台中市旅遊醫學門診，衛生福利部台中醫院或梧棲童綜合醫院經醫師評估自費接種。

統計至今年6月30日止，台中市3歲以下日腦第1劑完成率為94.81%，第2劑完成率87.33%。我國幼兒常規接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑，提醒，民眾應按時帶家中適齡幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗，家中若有尚未完成疫苗接種的適齡嬰幼兒，也請儘速至台中市各區衛生所或預防接種合約院所完成接種，以降低感染風險。

衛生局另提醒，目前已進入日本腦炎流行季節，請市民注意如需於豬舍、或其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點附近活動，請務必落實個人防蚊措施，避免蚊蟲叮咬，降低感染風險。

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