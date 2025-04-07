健康網》逆轉糖尿病！ 研究：減重1％ 完全緩解機率增逾2％

研究證明，體重減輕和糖尿病緩解之間存在強烈的正向關係，醫師呼籲糖友，若合併肥胖困擾，及早減重就對了；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕減重對於糖尿病患者而言，尤為重要！內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼引述今年1篇研究分析減重多寡與糖尿病緩解成功率關係，再次證明，減重真的能緩解糖尿病，只要體重每下降1%，完全緩解機率就會增加2.17%，部分緩解機率則增加2.74%，因此呼籲各位糖友，若合併肥胖或過重困擾者，及早減重就對了！

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文引述《刺胳針•糖尿病和內分泌學》（Lancet Diabetes & Endocrinology）期刊上1項2025年的系統性回顧及統合迴歸分析研究，分析減重多寡與糖尿病緩解成功率關係。其中囊括22篇相關文獻，涵蓋29項糖尿病完全緩解及33項部分緩解的結果測量。

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研究將糖尿病完全緩解，定義為糖化血色素（HbA1c）<6.0%或空腹血糖<100mg/dL，且未使用降血糖藥物，維持至少1年；另外，將HbA1c<6.5%或空腹血糖<126mg/dL，且未使用降血糖藥物，維持至少1年，定義為糖尿病部分緩解。

醫師表示，體重減輕和糖尿病緩解之間存在強烈的正向關係；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

針對糖尿病完全緩解來看，統合迴歸分析的結果顯示，體重減輕不到10%的參與者完全緩解的總平均比例為0.7%，體重減輕10-19%的參與者無相關數據，體重減輕20–29%的參與者完全緩解的總平均比例為49.6%，體重減少30%以上，完全緩解的總平均比例高達79.1%。

至於部分緩解之受試者平均占比，結果顯示，體重減輕少於10%的參與者，達到部分緩解的總平均比例為5.4%，體重減輕10–19%的參與者達到部分緩解的總平均比例為48.4%，體重減輕20–29%者，糖尿病部分緩解的總平均比例為69.3%，體重減輕30%或以上的參與者，達到部分緩解的總平均比例為89.5%。​

研究顯示，體重每下降1%，完全緩解的機率就會增加2.17%，部分緩解的機率則增加2.74 %。同時，糖尿病之緩解與年齡、糖尿病持續時間、HbA1c、BMI和介入方式無關。

蔡明劼總結，​該研究再次證明，體重減輕和糖尿病緩解之間存在強烈的正向關係，呼籲各位糖友若合併肥胖或過重的困擾，及早減重就對了！

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