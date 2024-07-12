南市醫辦夏令營教縫合 世代共融學保健

外科醫師耐心指導下，讓小朋友體驗手術縫合。（台南市立醫院提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市立醫院與歸仁教會開辦特別的醫學實作營，醫師、藥師、護理師、衛教師、個管師等都出動，以寓教於樂的方式講解專業的醫療知識，外科醫師更親授縫合技術；部分課程也安排失智社區服務據點的長輩們一起參與，老少共學、世代共融。

這場醫學實作營有50位小朋友參加，市醫長照課長蔡育真表示，已第3年與歸仁教會合作舉辦，希望透過系列課程，扎根正確的健康保健知識，孩子們回家後也可以協助宣導，擴大影響力。

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今年安排了「用藥安全」、「中醫穴位」、「穿針引線」、「認識身體器官」、「逗樂失智長輩」「CPCR與AED」等醫學認知課程，今天也邀請社區阿公、阿嬤參加，手、腦並用，與小朋友同樂，共融、共學。

醫學營小朋友與長輩們互動，一起玩遊戲，老少共學。（台南市立醫院提供）

歸仁教會牧師李盈賢說，每到暑假，都規劃了不同的主題營隊，為期一週，深受家長與學童的歡迎，感謝市立醫安排豐富的課程，讓小朋友有正確的醫療保健知識，還能與長輩們同樂，別具意義。

今天也安排了特別的體驗活動，在整形外科醫師王仁鐸與外科醫師邱瀛毅、林子弦等親自教導下，讓小朋友學習手術縫合，並實際操作。

先介紹手術的基本資訊，再生動、有趣地講解縫合在手術中的重要性，強調縫合技術對於病患恢復的關鍵作用；小朋友初次體驗，緊張又興奮，一開始有點慌亂，醫師耐心指導下，逐漸掌握了技巧，順利完成練習。

市醫院長蔡良敏指出，因應長照政策與服務，於2018年成立失智共照中心，陸續在東區、歸仁區、關廟區、七股區與龍崎區設置失智社區服務據點，整合醫療與照護服務，落實在地老化。

蔡良敏強調，市醫積極走入社區，不斷創造老幼共融共學的機會，促進不同年齡層的交流與理解，不僅豐富長者的生活，也讓孩子學習尊重與感恩，彼此共同成長。

醫學營小朋友與長輩們互動，一起玩遊戲，老少共學。（台南市立醫院提供）

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