飲食清淡、愛運動卻因心血管疾病險喪命 「工時」釀禍！

醫師表示，長時間工作者，長期得不到足夠休息、睡眠不足和生活壓力增大，使體內的壓力荷爾蒙分泌旺盛，增加罹患疾病風險；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名有工作狂傾向的中年男子，飲食清淡、每日規律運動，卻罹患心血管疾病，甚至上個月還差點在加護病房離世；對此，胸腔暨重症專科黃軒直言「你工作很狂，疾病上身也很狂！」長時間工作者，長期休息不足、睡眠不足和生活壓力大，讓壓力荷爾蒙分泌旺盛，增加患病風險，進而使死亡風險增加！更有國外研究顯示，相較於每週工作35-40小時，每週工作55小時以上，罹患腦血管疾病風險增加35%。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文說明，這可是有科學根據，也被世界衛生組織（WHO）驗證。該研究顯示，相較於每週工作35-40小時者，每週工作55小時以上的人，罹患腦血管疾病風險增加35%，死於缺血性心臟病風險增加17%。另一篇研究也發現。相比於每週工作35-40小時，每週工作41-48小時者，罹患腦中風風險增加10%。

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黃軒提及，男性佔了長時間工作者，主要的死亡族群（72%）；尤其60-74歲的族群，多死於因長時間工作導致的腦血管疾病和心血管疾病。不只如此，研究人員也發現西太平洋地區的國家和東南亞地區的人民，常因工作時間太長，導致這些血管疾病的增加。

為何工作狂容易增加心血管疾病風險？黃軒解釋，長時間工作者，長期得不到足夠休息、睡眠不足和生活壓力增大，使體內的壓力荷爾蒙分泌旺盛，進而增加罹患體內疾病風險，如高血壓、糖尿病、血管粥狀硬化病變、新陳代謝失衡等，使死亡風險增加！

黃軒補充，針對該研究結果，研究人員表示，當局政治規定、勞資關係，都需要有很好的法律落實執行，健康才能獲得最佳的照顧，而不是一直在加班、長時間工作，容易使人力損失。

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