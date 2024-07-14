車禍小擦傷以為沒事 數天後血胸休克送急診

▲胸部X光顯示，血液積留在肋膜腔內，造成血胸，整個右下肺野都變白（紅色箭頭）。（照片提供／蕭相如）

文／蕭相如

17歲的蔡同學就醫前幾天，發生機車車禍，四肢受到擦傷，除了傷口痛之外，覺得沒有什麼大礙。可是幾天後，他開始有胸痛的情形，之後，又加上頭暈。因為極度的不舒服，他請爸爸帶他到急診。

急診檢傷時，他的生命徵象都在正常範圍。在等待時，他突然失去意識幾秒鐘，之後呼吸就變得淺快，胸部X光顯示右下肺野都變白（如圖）。因為急速意識狀態變化，於是轉入兒童加護病房。

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在兒童加護病房，幫他放置了氣管內管，建立中心靜脈通道，並使用升壓藥還有輸血，可是他的呼吸設定卻越調越高，血壓也不穩定。

肋膜小血管撕裂傷出血 造成血胸

1天之後，生命徵象終於比較穩定了。胸腔外科醫師使用內視鏡幫他手術，在一片血海中，找到出血位置，是1條被扯斷小血管。外科醫師使用電燒的方法幫他止血。之後雖還有其他波折，經過1個月，終於出院順利出院了。

蔡同學因為低速的車禍，造成肋膜間的1根小血管被扯斷。在肋膜間，缺少了一些血液凝固所需要的因子，因此無法凝固止血，造成血液積留在肋膜腔內，形成血胸。雖然只是1條小血管撕裂傷，但出血量逐漸累積，竟然造成了低血容休克。

這個案例說明，即使是低速的交通事故，也可能造成意想不到的傷害。遵守交通規則，保持警覺，是預防交通事故最重要的方法。

（作者為基隆長庚醫院及林口長庚醫院兒童急症暨加護醫學中心主治醫師）

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