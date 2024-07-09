新冠單週就醫飆12.6萬人次 疾管署估本週進入高峰期

疾管署副署長曾淑慧表示，新冠疫情在7月中旬前就會攀上高峰，之後下降。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕新冠疫情持續上升，衛福部疾管署副署長曾淑慧今（9日）表示，上週新冠門急診共12.6萬人次就診，較前一週上升3%，本土併發症、死亡新增987例、99例，也均較前一週931例、64例上升，預估本週進入高峰，或是上週已是高峰，之後疫情會逐漸下降。

在上週新增併發症中，疾管署防疫醫師林詠青表示，年齡最小的是北部6個月大女嬰，過往有早產病史，未接種新冠疫苗，7月上旬開始發燒、咳嗽、流鼻水，發病後2天出現呼吸困難、食慾與活動力下降，前往急診接受新冠抗原快篩陽性，且胸部X光顯示有肺炎，收治於一般病房，目前持續住院治療中。

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曾淑慧指出，上週新冠本土併發症病例數較前一週上升6%，相較前3週的增幅依序為90%、30%、14%，已經趨緩。上週新冠門急診就診達12.6萬人次，換算為實際人數大約5、6萬人，仍呈現上升3%，目前依照數理模式分析推估，疫情在7月中旬前就會攀上高峰，可能是本週進入高峰，但週一、週二就醫量較上週同期略降，也不排除上週已是高峰，需要再持續觀察。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，近4週變異株監測統計，本土及境外移入檢出變異株均以JN.1為多，占比分別為38%及39%，但近期呈下降趨勢；KP.2占比23%及24%，LB.1占比18%及7%，KP.3占比14%及20%，呈現上升；另XDV.1占比則為5%及7%。

疾管署提醒，民眾如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，可先使用新冠家用快篩試劑，並於就醫時告知快篩結果，以利醫師診斷。此外，呼籲65歲以上長者或有免疫不全及免疫低下民眾等高風險族群，如已接種1劑且間隔12週（84天）則可再接種第2劑，以增進保護力。

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