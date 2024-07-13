健康網》芒果長黑點能吃嗎？ 農糧署曝「這情況」快丟

農糧署指出，芒果皮出現黑點，只要未損傷太嚴重或傷及果肉，可安心食用；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕盛夏大啖鮮甜芒果是幸福的滋味，如果芒果皮有黑點、白斑或是內部出現褐絲時，還能吃嗎？農業部農糧署在臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」發文分享芒果安心賞味指南，教大家如何辨別壞掉的芒果，當果肉因「壓傷」出現變色、半透明，帶有發酵味，應避免食用。

農糧署指出，芒果出現「黑點」為表皮受為炭疽病及黑斑病危害產生，會在果皮造成黑點，但不會感染人體，只要未損傷太嚴重或傷及果肉，可安心食用；「白斑」為果肉澱粉粒，是芒果成熟時糖化過程受阻的生理障礙，口感較粉，可安心食用；而「褐絲」為果肉纖維管束褐化，以金煌芒果較易出現，觀察後若無腐敗，切除褐絲仍可食用。

請繼續往下閱讀...

農糧署指出，芒果出現「白斑」為果肉澱粉粒，是芒果成熟時糖化過程受阻的生理障礙，口感較粉，可安心食用；示意圖。（圖取自photoAC）

農糧署表示，「壓傷」為果肉受擠壓或碰撞產生，近果皮周圍果肉變色、呈現半透明，若帶有發酵味避免食用。

至於如何保存芒果？農糧署說，通常愛文於購買時已完全成熟、可立即食用，玉文、金煌等品種，則可先置於室內陰涼通風處，待軟熟、有香氣後再行食用。軟熟後的芒果，以報紙或紙袋放入冰箱冷藏為佳，並儘速食用完畢喔！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法