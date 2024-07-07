健康網》2類人別狂吃芒果！ 中醫點名「4樣菜」清熱解毒

中醫師提醒，體質偏濕或皮膚不好的人不建議吃太多芒果，以免讓腸胃功能停滯。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕小暑剛過，天氣越來越炎熱，翰醫堂中醫診所中醫師曾柏翰表示，小暑是盛產芒果的季節，但不建議體質偏濕或皮膚不好的人多吃，以免腸胃功能停滯。另外，也提供3大重點幫助養生解熱，包括：補充水分、滋養脾胃、清熱解毒，其中清熱解毒可透過小黃瓜、空心菜、小白菜，以及苦瓜補充。

補充水分 消暑解毒

曾柏翰在臉書專頁「翰醫堂中醫診所」發文分享，小暑是盛產芒果的季節，想必很多人已經在大吃芒果吧！不過，須提醒「體質偏濕」或「皮膚不好」的朋友少吃，避免使腸胃消化吸收功能停滯。此外，最近天氣潮濕悶熱，記得也要多補充水分，日常可多喝綠豆湯、薏仁水等來消暑解毒；銀耳紅棗枸杞湯幫助緩解口渴、胃腸燥熱。

請繼續往下閱讀...

清淡飲食 滋養脾胃

除了補充水分外，曾柏翰指出，應清淡飲食，以瓜果、黃色食物為主，以便滋養脾胃，如地瓜、南瓜、糙米、玉米、馬鈴薯、黃豆等。

清熱解毒 營養價值高

清熱解毒也是夏日養生重點之一，曾柏翰舉例，透過4類蔬菜清熱解毒外，其營養價值也是相當高，適合夏季食用。此外，特別提醒，出門在外一定要注意防曬，室內外溫差大很容易會中暑，記得要多喝水。

●小黃瓜：清熱解毒，利水消腫。

●空心菜：解毒利尿，清熱涼血

●小白菜：解熱除煩，通利腸胃

●苦瓜：消暑清熱，明目解毒

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法