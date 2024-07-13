慎入！ 肺癌標靶治療副作用 69歲男頭皮整片潰爛出血

烏日林新醫院癌症中心副院長許人文表示，第一眼看到謝姓患者頭皮慘狀，不禁嚇了一跳。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕烏日區69歲謝先生罹患肺腺癌第3B期，長期服用口服標靶藥物，導致頭皮嚴重潰爛併發症，傷口大面積潰爛、滲液並出血，血跡斑斑樣貌連親友都嚇壞，經烏日林新醫院停用口服標靶藥，口服抗生素並塗抹消炎藥膏，兩週後頭皮煥然一新。

「醫師醫師，我自己都不敢照鏡子」，謝先生患有小兒麻痺症，因跌倒至烏日林新醫院急診，頭皮嚴重潰爛出血，連癌症中心副院長暨胸腔內科醫師許人文都嚇到，患者頭髮整片嚴重脫落，許人文翻閱國內外醫學文獻，驚覺已達最嚴重等級口服標靶併發症。

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許人文表示，第一眼看到謝姓患者頭皮慘狀，不禁嚇了一跳，頭部皮膚傷口整個大面積潰爛、滲液、發炎與紅腫，明顯就是服用標靶藥物引起副作用。

謝先生服用肺腺癌口服標靶藥物，導致頭皮嚴重潰爛併發症。（烏日林新醫院提供）

由於潰爛缺損嚴重，醫療團隊一度建議進行植皮手術，後續發現患者過去10個月來都在中部教學醫院進行口服肺腺癌標靶藥物治療，抗癌期間積極遵從醫囑定期服藥，緩減肺癌疼痛，但頭皮超過一半面積都在潰爛。

醫療團隊與外傷科醫師會診，先停用標靶藥物，開立口服抗生素，再加上局部塗抹消炎藥膏，傷口不需包紥僅留意預防細菌二度感染，兩週後，患者頭皮煥然一新，重新更換其他口服標靶藥物。

醫療團隊停用口服標靶藥，口服抗生素並塗抹消炎藥膏，兩週後頭皮煥然一新。（烏日林新醫院提供）

謝姓患者出院前，開心頭皮恢復健康，也不再擔憂紅腫潰爛嚇人，他感動表示，「感謝許醫師精準判斷，不必承受植皮手術苦痛。」

許人文說，標靶藥物各有獨特副作用，約有6至8成癌症患者出現痤瘡（長痘痘）、頭皮疹、膿皰疹、甲溝炎（凍甲）、腹瀉及口腔炎（嘴破）等副作用，醫師會視情況更換不同品項標靶藥物。

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