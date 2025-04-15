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健康網》不只害水腫！ 營養師：吃太鹹恐害變胖又傷心腎

2025/04/15 14:37

營養師表示，適量鈉可維持電解質平衡、幫助神經傳導、讓肌肉正常收縮，但若吃太多容易變胖、水腫；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，適量鈉可維持電解質平衡、幫助神經傳導、讓肌肉正常收縮，但若吃太多容易變胖、水腫；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人常吃太鹹、口味過重的食物；對此，營養師高敏敏在臉書專頁提醒，吃太鹹不只害水腫，還可能肥胖、腎臟病、高血壓，甚至進一步引起心血管疾病上門，因此建議購買食品時，可注意營養標示，並避免加工食品、減少鹽用量，護健康。

適量鈉維持電解質平衡、肌肉收縮

鈉真的很不好嗎？高敏敏說明，適量鈉可維持電解質平衡、幫助神經傳導、讓肌肉正常收縮，因此衛福部建議，每日鈉總攝取量不宜超2400毫克，相當於6克的鹽。反之，若吃太多可能會不利身體健康，危害如下：

●肥胖：具研究指出，飲食中鹽／鈉攝入量高，BMI會顯著增加1.24、腰圍則顯著增加4.75 公分，每增加1克鹽攝取，成人、兒童分別會增加26%、28%肥胖風險。同時，高鹽會影響腦部的獎勵機制，讓人不自覺吃更多，間接增加熱量攝取，引發肥胖問題。

●水腫：過多鈉會改變體液平衡，使身體排水能力減弱，而出現手腳腫脹、臉部浮腫，甚至眼袋加深，尤其早晨起床最明顯。

●腎臟病：過量的鈉攝取會讓腎臟需要更努力過濾，長期下來可能導致功能衰退，當腎臟過載時，會損害過濾機制，讓蛋白質流失到尿液中，是腎病的早期警訊。

●高血壓：高鹽飲食直接影響血管內的滲透壓，讓血容量增加，進而推升血壓，導致心臟和血管壁造成持續壓力，成為慢性病風險因素。

●心血管疾病：長期高鈉飲食會損傷血管內壁，增加動脈硬化及斑塊形成的風險，引發心血管問題，如中風、心臟病等，特別是高血壓未控制者風險更高。

營養師建議，減少鹽用量，或是以原型辛香料取代鹽，如蔥、薑、蒜、胡椒等；示意圖。（圖取自freepik）

營養師建議，減少鹽用量，或是以原型辛香料取代鹽，如蔥、薑、蒜、胡椒等；示意圖。（圖取自freepik）

學會3招減鈉 不讓體重、健康失控

●注意營養標示：買時或吃之前看一下營養標示跟成分，知道自己吃了什麼、吃了多少很重要，每100公克或毫升食物鈉含量≥600毫克就會被歸列為高鈉食物。

●避免加工食品：尤其是醃漬物、泡菜、火腿、臘肉等都屬高鈉食品，盡量以天然原型食物為主

●減少鹽用量，或是以原型辛香料取代鹽：建議飲食盡量以天然調味、原型食物為主，如蔥、薑、蒜、胡椒等。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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