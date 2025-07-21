自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

重症醫高國晉逝》醫護行業猝死高風險 胸腔醫黃軒揭猝死5因

2025/07/21 13:36

中華民國重症醫學會理事長、林口長庚醫院教授級主治醫師高國晉（圖擷取自重症醫學會官網）

中華民國重症醫學會理事長、林口長庚醫院教授級主治醫師高國晉（圖擷取自重症醫學會官網）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕中華民國重症醫學會理事長、林口長庚醫院教授級主治醫師高國晉驚傳於辦公室倒地不起，享年59歲，令親友不捨。胸腔暨重症專科醫師黃軒亦發出「醫護人員是猝死高風險行業」的感嘆！他指出，據刺胳針（Lancet）研究顯示，每週工作超過55小時的人群，罹患冠心病的風險增加13%，中風的風險更高達 33%，醫護人員動輒連續工作10幾小時有損健康，他歸納醫護人員發生猝死的5大原因。

黃軒在粉絲專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」及網站發文指出，近年來醫護人員猝死的新聞時有所聞令人唏噓，值班室裡倒下的醫生、手術後猝然離世的醫生，這些悲劇不僅讓人震驚，也讓我們開始反思：是什麼讓原本應該健康，充滿專業知識的醫護人員，竟成為高危險猝死的群體？

醫護人員動輒連續工作10幾小時，名醫黃軒建言從制度上應該規範工時、合理安排排班、增加人力資源，守護醫護人員的健康。；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫護人員動輒連續工作10幾小時，名醫黃軒建言從制度上應該規範工時、合理安排排班、增加人力資源，守護醫護人員的健康。；圖為情境照。（圖取自freepik）

什麼是醫護人員猝死？黃軒說明，通常指醫生、護士或其他醫療工作者在沒有明顯預警、未明顯診斷的情況下，突然死亡。他歸納發生猝死的5個原因：

1.長時間工作與「無休」文化

醫療行業素以高工時、高強度著稱。根據刺胳針2015年的一項研究顯示，每週工作超過55小時的人群，罹患冠心病的風險增加了13%，中風的風險更高達 33%。這樣的工時對心血管的負擔不言而喻。

而對醫護人員而言，這種「過勞文化」更是根深蒂固。急診室、手術室、重症監護室裡的白衣身影，常常需要連續工作十幾個小時，甚至通宵值班。睡眠嚴重不足、飲食不規律、沒有時間運動或休息，讓他們的身體長期處於慢性應激狀態，心臟、血管、神經系統負荷極大。

2.輪班與晝夜顛倒

除了工時長，輪班制也是醫護人員健康的一大威脅。JAMA 發表的 Nurses’ Health Study（2016）指出，長期輪班工作的女性護士，罹患冠心病的風險顯著增加。

這是因為夜班打亂了人體的生物節律，干擾荷爾蒙分泌、血壓調節和代謝過程，長此以往，心臟和血管更容易出問題。而且，夜班後的「補眠」往往難以完全恢復疲勞，反而會進一步加重心理與身體的壓力。

3.心理壓力與情緒負擔

醫護人員每天面對的是病人、家屬的焦慮和痛苦，甚至還要承受責任和指責。長期處於這樣的高壓環境，容易出現心理倦怠、焦慮或抑鬱。

根據刺胳針2016年的系統性回顧，心理壓力和倦怠與不良心血管事件風險增加有關。然而，在傳統觀念中，醫護人員總被期待要「堅強」、「專業」，因此往往忽視自身心理健康，也不願尋求幫助。

4.忽視自身健康與延遲就醫

「病人優先」是許多醫護人員的信條，卻也因此讓他們習慣性忽略自己的健康。根據 Arch Intern Med. 2012年的調查，近半數醫生報告自己缺乏足夠睡眠、不定期體檢、缺乏運動。

他們不僅在生活習慣上不健康，當出現胸悶、頭暈、心悸等警訊時，也容易選擇「忍一忍」，直到病情惡化才求醫，錯過了最佳的治療時機。

5.日本「過勞死」的警示

日本對醫護人員猝死有一個特殊的名詞：「過勞死」。早在上世紀，日本就將因長時間工作導致的猝死視為職業災害，並設立制度予以認定和補償。這也提醒我們，醫護人員的健康問題，不僅是個人責任，更是整個制度需要面對的挑戰。

如何預防醫護猝死？

醫護人員猝死的背後，是長期的工作過度、壓力累積和健康忽視。因此，從制度到個人，都需要付出努力：

●制度上應該規範工時、合理安排排班、增加人力資源

●提供心理諮商、壓力管理課程

●鼓勵定期健康檢查，及早發現潛在問題

●個人則應學會拒絕過度工作、重視睡眠與休息，養成運動與健康飲食的習慣

黃軒強調，醫護人員是守護健康的天使，但他們自己也需要被守護。猝死不是偶發的悲劇，而是長期忽視健康的累積結果。希望社會和醫療機構能夠正視這個問題，營造健康、支持性的工作環境，讓醫護人員能夠安全、健康地守護每一位病患。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中