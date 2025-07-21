重症醫高國晉逝》醫護行業猝死高風險 胸腔醫黃軒揭猝死5因

中華民國重症醫學會理事長、林口長庚醫院教授級主治醫師高國晉（圖擷取自重症醫學會官網）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕中華民國重症醫學會理事長、林口長庚醫院教授級主治醫師高國晉驚傳於辦公室倒地不起，享年59歲，令親友不捨。胸腔暨重症專科醫師黃軒亦發出「醫護人員是猝死高風險行業」的感嘆！他指出，據刺胳針（Lancet）研究顯示，每週工作超過55小時的人群，罹患冠心病的風險增加13%，中風的風險更高達 33%，醫護人員動輒連續工作10幾小時有損健康，他歸納醫護人員發生猝死的5大原因。

黃軒在粉絲專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」及網站發文指出，近年來醫護人員猝死的新聞時有所聞令人唏噓，值班室裡倒下的醫生、手術後猝然離世的醫生，這些悲劇不僅讓人震驚，也讓我們開始反思：是什麼讓原本應該健康，充滿專業知識的醫護人員，竟成為高危險猝死的群體？

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醫護人員動輒連續工作10幾小時，名醫黃軒建言從制度上應該規範工時、合理安排排班、增加人力資源，守護醫護人員的健康。；圖為情境照。（圖取自freepik）

什麼是醫護人員猝死？黃軒說明，通常指醫生、護士或其他醫療工作者在沒有明顯預警、未明顯診斷的情況下，突然死亡。他歸納發生猝死的5個原因：

1.長時間工作與「無休」文化

醫療行業素以高工時、高強度著稱。根據刺胳針2015年的一項研究顯示，每週工作超過55小時的人群，罹患冠心病的風險增加了13%，中風的風險更高達 33%。這樣的工時對心血管的負擔不言而喻。

而對醫護人員而言，這種「過勞文化」更是根深蒂固。急診室、手術室、重症監護室裡的白衣身影，常常需要連續工作十幾個小時，甚至通宵值班。睡眠嚴重不足、飲食不規律、沒有時間運動或休息，讓他們的身體長期處於慢性應激狀態，心臟、血管、神經系統負荷極大。

2.輪班與晝夜顛倒

除了工時長，輪班制也是醫護人員健康的一大威脅。JAMA 發表的 Nurses’ Health Study（2016）指出，長期輪班工作的女性護士，罹患冠心病的風險顯著增加。

這是因為夜班打亂了人體的生物節律，干擾荷爾蒙分泌、血壓調節和代謝過程，長此以往，心臟和血管更容易出問題。而且，夜班後的「補眠」往往難以完全恢復疲勞，反而會進一步加重心理與身體的壓力。

3.心理壓力與情緒負擔

醫護人員每天面對的是病人、家屬的焦慮和痛苦，甚至還要承受責任和指責。長期處於這樣的高壓環境，容易出現心理倦怠、焦慮或抑鬱。

根據刺胳針2016年的系統性回顧，心理壓力和倦怠與不良心血管事件風險增加有關。然而，在傳統觀念中，醫護人員總被期待要「堅強」、「專業」，因此往往忽視自身心理健康，也不願尋求幫助。

4.忽視自身健康與延遲就醫

「病人優先」是許多醫護人員的信條，卻也因此讓他們習慣性忽略自己的健康。根據 Arch Intern Med. 2012年的調查，近半數醫生報告自己缺乏足夠睡眠、不定期體檢、缺乏運動。

他們不僅在生活習慣上不健康，當出現胸悶、頭暈、心悸等警訊時，也容易選擇「忍一忍」，直到病情惡化才求醫，錯過了最佳的治療時機。

5.日本「過勞死」的警示

日本對醫護人員猝死有一個特殊的名詞：「過勞死」。早在上世紀，日本就將因長時間工作導致的猝死視為職業災害，並設立制度予以認定和補償。這也提醒我們，醫護人員的健康問題，不僅是個人責任，更是整個制度需要面對的挑戰。

如何預防醫護猝死？

醫護人員猝死的背後，是長期的工作過度、壓力累積和健康忽視。因此，從制度到個人，都需要付出努力：

●制度上應該規範工時、合理安排排班、增加人力資源

●提供心理諮商、壓力管理課程

●鼓勵定期健康檢查，及早發現潛在問題

●個人則應學會拒絕過度工作、重視睡眠與休息，養成運動與健康飲食的習慣

黃軒強調，醫護人員是守護健康的天使，但他們自己也需要被守護。猝死不是偶發的悲劇，而是長期忽視健康的累積結果。希望社會和醫療機構能夠正視這個問題，營造健康、支持性的工作環境，讓醫護人員能夠安全、健康地守護每一位病患。

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