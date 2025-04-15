痛10年！如廁都難 北醫出手「斷開疼痛記憶」7旬翁不痛了

北醫附醫神經外科醫師林建和為病人打造「個人化多模式微創腰椎痠痛控制策略」，透過術前止痛搭配微創手術打上骨釘，病人術後隔天就能自行下床行走。（北醫附醫提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕1名年逾7旬的長者，忍腰腿痠痛、腳麻整整10年，痛到坐也不是、站也不是，連蹲馬桶都卡關。台北醫學大學附設醫院神經外科團隊發現，患者是腰椎滑脫壓迫神經，團隊透過「個人化多模式微創腰椎痠痛控制策略」，術前先打止痛針「斷開疼痛記憶」，再執行微創手術，手術隔天，這名長者就能下床走路，3個月後行動如常，開心在家追孫子。

北醫附醫神經外科醫師林建和說，患者早期靠診所復健，但效果有限，因為怕開刀持續忍耐，直到有天彎腰刷牙洗臉時，痛到站不起來，連上廁所都痛到無法順利排泄，只能靠軟便劑幫忙，完全沒有生活品質，最後才下定決心到北醫求助。

請繼續往下閱讀...

經MRI、X光及神經理學檢查、問診，林建和發現病人的第4、5節腰椎滑脫，導致腰椎第5根神經遭到嚴重壓迫，背側椎間盤突出形成骨刺，加上腹側一些小面關節擠壓，以前後夾攻方式，嚴重壓迫到腰椎第5根神經。

林建和說，手術當天採用局部麻醉，從腰側開2個約3公分小傷口，進行減壓與骨融合手術，清除骨刺、修補神經通道，最後置入支架與骨釘固定。透過術前止痛與精準手術雙管齊下，不僅大幅減少術後疼痛，也有助於降低止痛藥使用量、縮短住院時間。

林建和也解釋，大腦會「記住」疼痛，痛得越久，記憶就越難抹去，即使手術處理了病因，疼痛感仍會存在，影響復原。臨床統計也發現，術後因疼痛久躺的病人，恢復速度往往比較慢。為此，團隊採取術前止痛加上精準手術的雙管齊下，除能有效減輕術後疼痛，也能降低止痛藥使用量、加快出院時間。

北醫附醫神經外科楊宜珊醫師補充，神經就像「橡皮筋」，會隨身體動作伸縮，一旦遭骨刺或關節壓迫，就像卡住的橡皮筋，逐漸引發麻、痛。這名病患從右大腿外側、右小腿外側到腳背都出現痠痛麻，痛到連走路都困難，可以忍痛長達10年相當少見，所幸及時接受手術，終於擺脫多年的痠痛折磨。

林建和表示，病人術後隔天就能自行行走，評估疼痛指數從手術初期的5至6分，3個月內降至僅1分，除恢復正常行走，連上廁所也不再困難。過去脊椎手術病人常需臥床1至2週，如今在微創技術與術前止痛策略加持下，北醫附醫的平均住院天數已降至2.45天。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法