健康網》海鮮配啤酒會痛風？ 醫：飲食為誘因「這」才是關鍵

醫師指出，個人體質才是決定血液中尿酸值濃度的關鍵因素，飲食則是促使痛風發作的誘因；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日大啖海鮮再來一杯冰啤酒超級過癮，不過尿酸過高的人可能會怕怕，海鮮+啤酒就會痛風發作是真的嗎？林口長庚風濕過敏免疫科臉書發文指出，影響尿酸值濃度飲食只是誘因，個人體質才是關鍵，因此建議本身有痛風或高尿酸血症者要注意飲食。

關於痛風，有人天天吃海鮮也沒事，但也有人只喝一杯啤酒就發作，這是為什麼呢？醫師指出，相較於食物本身，個人體質才是決定血液中尿酸值濃度的關鍵因素，飲食則是促使痛風發作的誘因。

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醫師表示，痛風是體內尿酸超過溶解度的極限，形成結晶並積於關節處所造成；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師表示，高尿酸血症是由於體內嘌呤（普林）生產過多，或是尿酸排泄不良所引起的疾病。痛風是體內尿酸超過溶解度的極限，形成結晶並積於關節處所造成。而急性痛風發作時血中尿酸值不一定會升高，但有痛風的人幾乎都有高尿酸血症。另外，高尿酸血症發展成痛風或腎病變的機率，和血中尿酸值或高尿酸血症的持續時間成正比。

至於治療，醫師說，無症狀高尿酸大部分不用治療，但需要定期抽血追蹤，若本身有痛風家族史、腎結石家族史、腎功能衰竭家族史，或排泄大量尿酸者（1100毫克/天），仍建議藥物治療。

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