「超慢跑」減肥致足底筋膜炎 醫：適量運動 避免過度使用足部

「超慢跑」可能引發足底筋膜炎，高醫岡山醫院骨科主治醫師李文瑋（左）提醒民眾適量運動，避免過度使用足部，示意圖非當事人。（高醫岡山醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕坊間流行一種「超慢跑」運動，因容易上手，還能依個人需求調整強度，大受年長者和肥胖族群青睞，但骨科醫師提醒民眾適量運動，避免過度使用足部，以免飽受足底筋膜炎之苦。

45歲徐小姐沒有運動習慣，近來迷上超慢跑（Slow Jogging），每天慢跑1個小時以上，但長時間站立工作後，開始感到足跟疼痛，尤其早上起床腳踩到地板的第一步尤為劇痛，就醫診斷確定罹患足底筋膜炎。

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高醫岡山醫院骨科主治醫師李文瑋指出，「超慢跑」為源自日本的新興運動方式，是一種介於散步和跑步之間的運動模式，因容易上手，還能依個人需求調整強度，在國內也頗受歡迎。

李文瑋說，超慢跑由於速度較慢，且步伐輕盈，大大降低對膝蓋、踝關節與髖關節的衝擊，適合運動新手、年長者、肥胖族群及關節不好的民眾；持續超慢跑並能增強心肺功能，提升整體心血管系統的健康水平，其低強度特性，減少了運動傷害風險，運動過程中釋放的內啡肽，也能有效減壓，改善心情。

但李文瑋提醒，超慢跑雖對關節傷害較小，但由於步頻不低，在過度使用下，可能會引發足底筋膜炎。

足底筋膜炎的典型症狀，包括早上下床時腳跟處嚴重刺痛，雖走幾步後疼痛逐漸緩解，但久坐或長時間休息後，可能再度出現疼痛，如未及時處理，可能演變成慢性疼痛，影響日常生活。

李文瑋說明，初期足底筋膜炎的治療，多半使用消炎藥物、類固醇注射及物理治療等方法，近年來震波療法、增生療法或高濃度血小板血漿注射等療法也漸普及，多數患者在接受藥物和適當的物理治療後，症狀會緩解。

若經非手術治療3個月後仍未改善，內視鏡微創手術具有傷口小、恢復快、術後生活影響小等優點，也是另一種選擇。

李文瑋呼籲，超慢跑是一種對身體友好的簡便運動，適合各年齡層和不同體能水平的人群，但跑者應謹記適量運動，避免過度使用足部，才能享受運動健康好處。

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