7旬婦腰椎壓迫性骨折 骨鬆成為「脆糖人」

骨鬆高風險者，可定期以雙能量X光骨質密度檢查儀追蹤骨質密度，預防骨鬆快速惡化。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄74歲婦人因腰痛就醫原本檢查正常，但2週後突然轉為劇痛，檢查發現腰椎第1節竟出現壓迫性骨折，婦人未發生跌倒或撞擊，經診斷是骨質疏鬆導致骨質脆弱成「脆糖人」，進而引發脊椎椎體突然塌陷骨折。

活力得中山脊椎外科醫院放射科組長侯辰芳指出，婦人沒有跌倒、撞擊或車禍等情形，但腰部卻嚴重疼痛，經X光檢查發現腰椎第1節壓迫性骨折，進一步做骨質密度檢查，發現她的T值（T - score）為-3.0，依照診斷標準，T值為-2.5即是屬骨鬆，因此確定婦人是骨鬆患者。

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侯辰芳表示，骨質疏鬆的發生在於可能沒有任何症狀而悄悄來襲，患者的骨質會變得很脆弱，就像脆糖人，猶如點心「捲心酥」一樣，輕碰就容易脆化，即使沒有跌倒、撞擊或車禍等意外，卻會輕易引起骨折，甚至讓脊椎椎體突然塌陷骨折。

婦人在接受「微創經皮椎體成形術」後，腰痛已經改善。侯辰芳說，為方便患者後續追蹤骨質密度，醫院引進雙能量X光骨質密度檢查儀，特色是非侵入性、輻射劑量低、準確性、精密度高、不需麻醉，檢查過程快速只需約6分鐘，可降低患者不適感。建議除了停經婦女及大於50歲的民眾接受檢查之外，曾經骨折過及有抽菸喝酒習慣等人士，都能定期接受雙能量X光骨質密度檢測，除了監測骨質密度，同時判斷骨質疏鬆治療效果。

侯辰芳亦提醒骨鬆患者，日常生活上要注意預防跌倒、撞擊或車禍等，避免成為骨折高風險族群。若符合健保給付條件者，可服用預防骨鬆惡化藥物或鈣片保養，若已有不明腰痠背痛，應儘快就醫檢查，以免病情惡化。

婦人因腰痛就醫，原本未有骨折的腰椎第1節（左），約2週後出現壓迫性骨折（右），經骨密檢查確定為骨鬆導致骨質脆化。（活力得提供）

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