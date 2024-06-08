健康網》腰部、下背三不五時就痛 小心是腰椎小面關節炎作祟

醫師指出，當小面關節因損傷、退化、錯位、過度使用或椎間盤塌陷，就有可能出現發炎、疼痛及痠麻的不適反應；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕腰部及下背三不五時就會疼痛，做了一堆復健還是沒有改善，到底是什麼問題？台中光田醫院骨科醫師嚴可倫表示，小心可能是「腰椎小面關節炎」惹禍，疼痛會在後仰、扭轉腰部時更加劇烈，早晨起床時會疼痛較明顯，初步可透過消炎止痛藥、電療、熱療等方式來改善緊繃疼痛的狀況。

嚴可倫在臉書粉專「有溫度的嘮叨 台中光田骨科 嚴可倫醫師 脊椎關節骨鬆專業 - 骨筋中外」發文表示，一般的肌肉緊繃雖然令人不舒服，但通常只要在好好休息、放鬆後就能獲得大部分的緩解，不過如果腰痛、下背痛動不動就出現，甚至越來越嚴重，就連復健治療都沒有什麼效果，那你可能就要小心是腰椎小面關節炎在作祟。

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什麼是腰椎小面關節炎呢？他表示，小面關節是在一節一節脊椎間相接而成的關節，和椎間盤一起承受身體的重量，主要提供脊椎活動度及穩定性，同時也能調控脊椎動作方向，當小面關節因損傷、退化、錯位、過度使用或椎間盤塌陷，就有可能出現發炎、疼痛及痠麻的不適反應。

腰椎小面關節炎6原因

腰椎小面關節炎的常見原因，他指出，腰椎小面關節炎的主要成因除了因年齡造成的關節退化磨損外，像是運動傷害、外傷、過度負重、姿勢不良或長期搬重物等，都是引發小面關節炎的常見原因，因此並非只有老年人才會得到這個病症。

腰椎小面關節炎的症狀有哪些？他表示，腰椎小面關節炎最典型的症狀就是在腰部出現明顯痠痛點，甚至延伸至下肢，進而出現麻痺的感覺，另外由於小面關節位在脊椎後側，因此疼痛會在後仰、扭轉腰部時更加劇烈；也和一般關節炎類似，在早晨起床時會疼痛較明顯。

如何治療腰椎小面關節炎？他提到，治療腰椎小面關節炎初步可以透過消炎止痛藥、電療、熱療等方式來改善緊繃疼痛的狀況；若是急性期且較疼痛的狀態下，可以考慮採取超音波導引注射，透過PRP、葡萄糖等，促進組織韌帶修復生長，達到改善疼痛的效果。

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