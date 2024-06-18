健康網》背痛腳麻走路站不直？ 當心「脊椎狹窄症」上身

醫師表示，脊椎狹窄症最常發生的位置是在第4、第5腰椎。常會有疼痛無力的現象，同時伴隨腰背部、臀部劇痛等；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕經常聽到長輩抱怨走不動、走沒幾下就腳麻無力，甚至還有腰痛、下背痛及坐骨神經痛？板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓解釋，這有可能是「脊椎狹窄症」，常會有疼痛無力的現象，同時伴隨腰背部、臀部劇痛等。治療方式可分保守治療與積極治療，初期可先採消炎藥、物理治療或增生療法，嚴重則可考慮手術治療。

陳鈺泓在臉書專頁「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」發文指出，骨骼關節會隨著年齡退化，如果有姿勢不良、久站久坐、運動傷害等習慣更容易加速老化磨損，而當椎管出現嚴重狹窄時，就可能壓迫到神經，進而引發背痛、腳麻、跛行等症狀，也就是骨科中常見的脊椎狹窄症‍。

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好發第4、5腰椎 診斷、治療1次看

陳鈺泓說明，脊椎管是由上下脊椎骨所連結形成的空心管，含有脊髓及神經，裡頭的空間能確保神經不受到壓迫。當脊椎結構退化耗損，造成骨頭及韌帶增生或椎間盤塌陷等原因，導致椎管內壁變窄，進而壓迫到脊髓及神經根，引發形成脊椎狹窄症（spinal stenosis），其中最常發生的位置是在第4、第5腰椎。

他表示，脊椎狹窄屬於漸進式疾病，通常病程很長，因此症狀會緩慢出現且日漸嚴重。最主要的症狀是出現在下肢，常會有疼痛無力的現象，同時伴隨腰背部、臀部劇痛，且會隨站立或走路而加劇。此外，疼痛的症狀也會因姿勢而改變，當坐下或彎腰時，腰椎會呈現前屈狀，使時脊椎管會變寬，而疼痛則會稍微緩解。

臨床上要診斷脊椎狹窄症和常見的骨骼疾病類似，主要會先透過理學檢查，觀察症狀與神經反射；接著再藉由X光、磁振造影（MRI）或電腦斷層來坐進一步的確認及檢查，能更清楚了解病患脊椎、軟組織和神經的狀況。

陳鈺泓提到，治療方式同樣可分為保守治療與積極治療。初期可先透過消炎藥、物理治療或增生療法等方式，減少神經壓迫以改善症狀；若是效果不彰或較嚴重的情況，則可考慮採手術治療，如腰椎椎弓切除術、腰椎融合術等方式來穩定脊椎、減緩神經脊髓壓力，從根本解決病患的疼痛問題。

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