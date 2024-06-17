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蔣萬安過來人提醒：善用政府服務 減輕育兒負擔
〔記者何玉華／台北報導〕台北市衛生局配合衛生福利部提供兒童預防保健及早期療育服務，今年將在幼兒園及社區辦理868場「學齡前整合性篩檢服務」；14場醫院型兒童健康服務整合一站式方案，台北市長蔣萬安今（17）早特別出宣傳記者會，提到自己的三寶1歲半就得過兩次重病，讓他對爸媽關心、照顧孩子健康的辛苦，深有所感，提醒善用政府服務，減輕負擔。
蔣萬安在記者會中，一一頒發感謝狀給協助推動「兒童健康服務整合一站式方案」、「早期療育評估」、「學齡前整合性篩檢」各項服務的醫療院所及單位，他在致詞時表示，市府建立完整的0至6歲兒童健康網絡，舉辦14場醫院型「兒童健康服務整合一站式方案」、提供868場學齡前整合性篩檢服務，進行身體、視力、聽力和口腔檢查，希望讓家長們能夠輕鬆獲得全面的兒童健康服務；若孩子需要進一步的療育協助，也有18家醫院可協助評估鑑定。
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蔣萬安也在現場與小朋友以遊戲關卡的方式，提到7月1日起，配合衛福部新增6次兒童發展篩檢服務，評估粗大動作、精細動作、認知語言和社會發展等四大面向的成長情形，提醒家長們在進行兒童預防保健免費健康檢查時，也要一起篩檢孩子的發展情況。
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