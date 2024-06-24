健康網》「貧血」沒治療會心臟衰竭？ 醫：嚴重恐猝死

若長期未治療缺鐵性貧血，會造成心臟過勞或衰竭，嚴重者甚至會猝死；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一名個案因子宮肌瘤及子宮肌腺症，血色素低到「5.多」（正常女性大約11以上），甚至需要輸血，幸好後來經輸血及鐵劑治療後，貧血狀況已有改善。醫師盧立穎表示，許多慢性貧血的病患可能是「無症狀」的，也因此這些病患忽視貧血狀況，而沒有積極治療。若長期未治療缺鐵性貧血，會造成心臟過勞或衰竭，嚴重者甚至會猝死。

健檢診所副院長盧立穎在臉書粉專「Lu醫師的健康小教室」發文分享，以前遇過的個案血色素「4.多」，堅持不看醫生、不輸血、不治療，照樣在上班，甚至還遇過血色素更低的病患。但是這樣的病患不是在急診，就是已經住院，還能照樣上班真的很厲害。

請繼續往下閱讀...

盧立穎指出，慢性貧血，許多人可能認為會有頭暈、頭痛等症狀，就如同上述這名持續上班的病患。許多慢性貧血的病患可能是「無症狀」的，也因此讓許多慢性貧血的民眾鬆懈，沒有積極治療。

造成缺鐵性貧血可能的原因為，女性常見婦科疾病，如子宮肌瘤、子宮肌腺症、經血量過多等；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

缺鐵性貧血原因及嚴重情況

他表示，台灣最常見的貧血原因包括，缺鐵性貧血及地中海型貧血，而造成缺鐵性貧血可能的原因為，女性常見婦科疾病，如子宮肌瘤、子宮肌腺症、經血量過多，其他包括飲食攝取鐵不足，甚至腸胃道出血、痔瘡等。處理這些根本原因，加上鐵劑治療，大多數患者都可以改善貧血情況。

盧立穎提到，若長期未治療缺鐵性貧血，則會造成心臟負擔較大。因為身體的血量不足（較低的心臟前負荷, cardiac preload），心臟就需要「更努力」才能將血液打至全身。時間一長就會造成心臟過勞（心臟衰竭），可能開始出現活動後容易喘的症狀，更嚴重甚至直接猝死。

他呼籲，因此，若有慢性貧血的民眾，就算無症狀，也要就醫確認貧血的背後原因，並配合醫師進行貧血治療，避免讓心臟過勞衰竭。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法