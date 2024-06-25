高雄8歲男童流感併發重症亡 疫調同住家人無症狀

衛生局提醒，如出現發燒、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀症狀，應速就醫、驗快篩，並在家充分休息，待痊癒後再上班、上學；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔記者黃良傑／高雄報導〕疾病管制署今公布1例流感併發重症死亡案例，個案為8歲男童，高雄市衛生局表示，男童於6月14日因發燒、頭暈等症狀至診所就醫，經流感快篩為陽性（A型），醫師診斷為流感並開立流感抗病毒藥物，6月15日因症狀未改善且出現意識改變，至醫院急診就醫，同日轉診至加護病房，17日不幸死亡。

衛生局指出，男童經中央疾病管制署研判為流感重症確定病例。經疫調，個案112年未曾接種流感疫苗，其所就讀的國小班級、課後班、補習班，目前無疑似發病個案，同住家人也無疑似症狀。

請繼續往下閱讀...

此外，依據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，今（113）年全國流感併發重症確定病例共計858例（死亡164例），高雄市75例（死亡14例），75例流感併發重症確診個案中，65歲以上族群佔51％，7成以上具有慢性病史，超過7成未施打季節性流感疫苗，顯示流感疫情所帶來的威脅不容小覷。

衛生局再次提醒，近期流感併發重症及通報數仍多，且新冠疫情上升且處流行期，預期近期仍呈上升趨勢，民眾應落實勤洗手及注意咳嗽禮節等個人衛生防護措施。如出現發燒、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀症狀，應速就醫、驗快篩，並在家充分休息，待痊癒後再上班、上學，以免病毒於同儕間傳播。

65歲以上長者及有免疫不全、免疫低下等高風險族群，如已接種XBB疫苗一劑且間隔12週則可再接種第二劑，以增進保護力。有關新冠疫苗接種相關資訊，可至高雄市新冠疫苗預約系統或查詢新冠疫苗隨到隨打院所 進行預約接種。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法