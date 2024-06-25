東縣衛生所 獲贈新型心電圖機與AI判讀系統

廣達、三軍總醫院及美商宇心生醫，加上獅子會贊助，為全縣各衛生所配置新型心電儀器。（記者劉人瑋攝）

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣政府主動積極向中央及各民間團體爭取資源，國際獅子會國際基金會（ＬＣＩＦ）暨300A 5區、美商宇心生醫公司捐贈16台先進「新型智慧12導程心電圖機」分送全縣16鄉鎮衛生所。配備搭配雲端AI分析系統，彌補偏鄉心臟專科醫師不足，而這也是廣達公司與醫療機構合作另一例，有助建置並分析偏鄉健康問題。

捐贈儀式25日上午舉行，包括國際獅子會300A5區秘書長吳傳廣、卓文賢、蔡國松前總監等多位重要幹部，以及美商宇心生醫的執行副總經理陳右庭、副總經理林欣霓，三軍總醫院許育瑞副院長、林錦生教學部長、林嶔副教授，廣達電腦股份有限公司處長洪仲璽、張倍菁副處長及李宗勳部經理與會；縣府由衛生局長孫國平率16鄉鎮市衛生所主任受贈，強化基層醫療新利器也提升衛生所功能，並進行現場操作。

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縣長饒慶鈴表示，心臟疾病是影響國人健康的重要因素，平均每22分鐘就有一人死於心臟疾病，特別是台東縣地形狹長，醫療資源相對匱乏，提升台東縣醫療品質及平均餘命是縣府責無旁貸的議題，尤其是心血管疾病的早期診斷和治療一直是我們面臨的一大挑戰，感謝國際獅子會300A 5區、美商宇心生醫公司捐贈16台先進「新型智慧12導程心電圖機」、三軍總醫院及廣達電腦開發之心電圖AI判讀分析系統、許耀明先生之善心，不僅提升台東縣的醫療資源，更是為台東的心血管疾病防治注入了一劑強心針。

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