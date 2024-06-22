基層牙醫批偏鄉計畫為「波波醫師」開後門 衛福部：以本國優先

衛福部「優化偏鄉醫療精進計畫」今年進入第二期，涵蓋牙科、家醫科、小兒科等基礎醫療需求；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔記者邱芷柔／台北報導〕為充實偏鄉醫療資源，衛福部「優化偏鄉醫療精進計畫」今年進入第二期，涵蓋牙科、家醫科、小兒科等基礎醫療需求。然而，基層牙醫批評該計畫放寬國外牙醫學歷者返台實習和參加國考，是「假偏鄉、真後門」，且衛福部聲稱訓練人數為150人，但公告內容卻達428人，矛盾重重，若計畫不修改不排除上街抗議。口腔健康司副司長顏忠漢回應，428人是重複計算，計畫以本國學員優先，名額不足才開放國外學歷學生，會持續溝通。

台灣基層牙醫師協會理事長、本土小牙醫聯盟召集人黃映綺指出，「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」投入24億元，其中訓練學員包括剛取得執照尚未PGY訓練的菜鳥牙醫師，或只通過一階國考、尚未實習也尚未取得執照的學生申請。

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黃映綺直言，衛福部聲稱優先考量本國學員，人數不足時才開放給國外學歷生，但本土學生考進牙醫系時學校都已安排實習地點，實習是學制的一部分，不會有「通過一階國考卻無處實習」的情況，衛福部無疑就是要把訓練名額留給「無執照無實習只通過第一階段國考」的國外牙醫學歷畢業生。

黃映綺表示，衛福部公告計畫「114-116年逐年收至多74、154、200名學員」，合計共428人，與口腔司稱「整體計畫是希望訓練150個人」互相矛盾，本土小牙醫聯盟預計在下個月舉辦記者會或公聽會，呼籲衛福部以全民醫療品質為重，不要成為專為「波波牙醫」開後門的服務部。

顏忠漢回應，基層牙醫所指的428人是誤會，衛福部的年度目標確實是150人，因人員培訓需要2到3年，所以每年的人數會有重複，例如2025年有74人，2026年有154人，其中154人包含了前一年的74人。

顏忠漢也強調，「優化偏鄉醫療精進計畫」仍是以本國生優先，當初考量未來若需修正相關計畫內容恐曠日廢時，因此採取較寬鬆的做法，在有需要時可招募外國學歷的學生，對於相關爭議，口腔司將持續與牙醫界進行溝通。

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