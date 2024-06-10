健康網》未來AI能取代醫師？ 蘇一峰模擬看診場景直言：不可能

胸腔重症醫師蘇一峰坦言，其實AI很難取代醫師，因為人醫最強的是抓出重點，但AI則將安排大量檢查來處理所有的主訴；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日前輝達執行長黃仁勳旋風訪台，引起AI熱潮，不過AI真的能大量取代醫師的地位嗎？對此，胸腔重症醫師蘇一峰坦言，其實很難，沒有50年不太可能，因為人醫最強的是抓出重點，但AI則將安排大量檢查來處理所有的主訴，所以這一代醫師根本不用擔心，還有健保也不會給付AI看診。

門診能被AI取代嗎？蘇一峰在臉書發文指出，門診醫師一眼就能看到的資訊，這個功夫AI就要學習很久了；舉例來說，「一個老婦人走進來主訴咳嗽，看起來有點喘，但是阿嬤抱怨的是咳嗽胸悶，十幾年了四肢酸痛、頭有點暈、下巴痛牙痛.....旁邊的看護一直抱怨阿嬤哪裡不舒服講個沒完。一個門診30分鐘無法結束。」

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蘇一峰表示，此時若是醫師，看到喘，當下馬上決定先別管症狀，去照X光、心電圖、抽血、量血壓，結果發現是心肌梗塞心臟衰竭；若是AI醫，從教科書解釋咳嗽的可能原因花了10幾分鐘，胸悶的可能又10分鐘，四肢酸痛再10分鐘，頭暈再10分鐘，牙痛再10分鐘，最後安排了零零總總10幾項的檢查，最後回家等大量的檢查時間，在家中昏倒送醫。

蘇一峰說明，人醫最強的是抓出重點。因為人醫看病久了會有一種直覺能判斷重點，AI醫則要靠大量的檢查來替代這一直覺；人醫能安排最基本的檢查快速發現重點，AI則將安排大量檢查來處理所有的主訴。

蘇一峰認為，如果AI醫上路之後，檢查使用量可能會超量，健保第一個會受不了；門診進度也會很冗長緩慢，也會讓病人不能接受。此外，用AI完全取代醫師的醫院建設成本很高，而且不一定有健保可能要自費，到頭來還是人類最便宜。「AI跟醫師合作才是最好的工作型態」。

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