高雄新創公司研發智慧疫苗冰箱 捐3組給六龜區診所

「金祐國際」捐贈3組「可背式智慧疫苗冷鏈系統」給偏鄉的六龜區診所。（高市經發局提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市新創公司「金祐國際」，成功研發出「可背式智慧疫苗冷鏈系統（智慧疫苗冰箱）」，為了改善偏鄉醫療，今（13）日特別捐贈3組設備給位於六龜區診所。

「金祐國際」是高雄市經發局轄下新創基地「高雄KO-IN智高點」駐點公司，也是該基地舉辦的「全國創新創業大賽」第一屆冠軍團隊，擅長於物聯網產品開發與系統整合方案，競賽中以「智慧疫苗冰箱」為主題的研發內容，獲得評審團青睞。

請繼續往下閱讀...

高雄市經發局長廖泰翔表示，「金祐國際」透過市府所提供的各項創業資源，進駐基地並開啟第二代產品「可背式智慧疫苗冰箱」的國產化與品牌之路。

「金祐國際」總經理吳清吉說，創業機緣來自某國際知名慈善基金會，長期關注偏遠地區醫療資源不足議題，尤其各種救命的疫苗針劑，常因保存不佳而浪費醫療資源，甚至因此損失寶貴生命。

吳清吉透露，該基金會透過多方管道，於2018年接觸「金祐國際」，經過多次提案，開始合作至今，合作項目從固定型智慧疫苗冰箱的關鍵模組與軟體開發，發展到目前的可背式產品整機生產交付，「金祐國際」將以VCC為自有品牌全球行銷，把技術跟品牌都留在台灣。

為了改善偏鄉醫療，「金祐國際」今天特別捐贈3組設備給位於六龜區的大嘉診所，診所創辦人吳俊漢醫師表示，感謝「金祐」發揮企業社會責任，期盼可背式疫苗冰箱，伴隨診所醫師的行腳看病，走入獨居老人或更偏遠的鄉村進行疫苗注射，讓偏鄉居民得到更妥善的照顧。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法