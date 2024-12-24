健康網》日本流感疫情爆發 全日本患者數逾70萬

日本的流感疫情甚鉅，每週的病患數都超越前週。圖為日本街景。（圖取自PhotoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期到日本玩的台灣旅客相當多，然近期不少旅客抱怨自己感染流感，在旅館發高燒又頭痛，只能躺在旅館床上。藝人吳怡霈更在FB示警，近期全日本深陷流感疫情，患者眾多，到日本旅遊需注意身體狀況。

《NHK》在20日報導，日本國立感染症研究所推論全國患者數量多達71.8萬人，比前一週多了一倍以上；甚至日本皇室的愛子公主也傳出感染流感。日本感染症學會流感委員會（日本感染症学会インフルエンザ委員会）委員長、倉敷中央醫院副院長石田直推測，流行高峰預計落在明（2025）年1月，建議勤加洗手並戴好口罩，當然最好能接種疫苗。

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同時，日媒《FNN》報導，這次的流感，被稱為有史以來最強、最快的傳染疫情。同時報導提到，本次以成年人為先被感染的最大宗群體。報導提到，20日全國每家醫療機構通報的流感患者，平均為19.06人，比前一週增加1倍；東京都於9至15日也有17.36人，比前一週增加一倍，已超過警戒線。

伊藤王子神谷診所（いとう王子神谷内科外科クリニック）院長伊藤博道指出，與往年相比，今年流感季約莫於11月份開始，且因幼童感染後擴散，使中老年人感染數增加。「傳染速度與就醫人數，都超越過去紀錄。」同時他注意到：過去多是幼童被感染，然今年多是成人被感染。

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