20歲女胃痛脹氣 大腸鏡驚見「20多顆鋸齒狀瘜肉」恐癌化

一名20歲女子因胃痛、打嗝脹氣就醫檢查，竟發現超過20顆以上高癌化風險鋸齒狀瘜肉；情境照，圖中人物並非文中當事人。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一名20歲女子平日排便狀況正常，最近常常胃痛、打嗝又脹氣因而就醫檢查，結果大腸鏡一探，竟發現超過20顆以上高癌化風險鋸齒狀瘜肉，每一顆都是又大又扁平很難切除，讓醫師直呼：「我真的嚇到了。」

超過5成患者有大腸癌家族史

禾馨民權健康管理診所院長林相宏在臉書粉專「胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所」發文分享個案指出，該名女子家族有癌症家族史，媽媽甲狀腺癌，外婆乳癌，外公腎臟癌。

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患者所罹患的疾病叫做鋸齒狀瘜肉症候群，此疾病的病因目前尚未明瞭，只知道這個疾病有很明顯的家族遺傳因素，往往有基因的突變（BRAF KRAS MLH1 mutation，MSI），因為有超過5成患者都有大腸癌家族史，一輩子罹患大腸癌的機率也大約有2成。

瘜肉扁平難發現 易致「間隔大腸癌」

林相宏指出，鋸齒狀瘜肉是大腸癌「隱形殺手」，瘜肉通常又扁又平，很像正常大腸黏膜或是皺褶，往往出現在很深的大腸（盲腸、上升結腸），瘜肉常常被糞水蓋住（mucous cap），若清腸不佳幾乎看不到，糞便潛血幾乎驗不到（準確度只有5到10%）。以上幾個因素常常讓醫師忽略，導致「間隔大腸癌」，也就是上次大腸鏡檢查正常，卻在「3到5年內」發現罹患大腸癌。

想要克服，除了良好的清腸衛教，醫師的經驗訓練外，需要搭配高階的大腸鏡（增強內視鏡、內視鏡特殊窄頻影像技術NBI）來細心仔細檢查。

林相宏指出，鋸齒狀瘜肉通常又扁又平，很像正常大腸黏膜或是皺褶，常被糞水蓋住，糞便潛血也幾乎驗不到，很容易被忽略。（圖取自林相宏醫師臉書粉專）

癌化風險高 瘜肉>0.5公分建議切除

林相宏表示，這種疾病占了所有大腸癌中的1到2成，這種瘜肉有非常高的癌化風險，所有大於0.5公分的瘜肉都建議要切除乾淨，切除後每1到2年都要追蹤大腸鏡，有些嚴重的病患，瘜肉過多過大無法用大腸鏡切除乾淨，甚至要接受大腸切除手術，以預防未來的大腸癌。

有大腸癌家族病史 幾歲開始檢查？

根據統計，如果一等血親有家族史，終生罹患大腸癌的機率是正常人的5倍，因此林相宏提醒幾點原則：

●至少40歲開始大腸鏡篩檢。

●早於罹患大腸癌家人10年開始檢查（例如家人40歲大腸癌，你30歲開始檢查）。

●在家人罹患鋸齒狀瘜肉症候群年紀開始檢查（例如家人40歲診斷鋸齒狀瘜肉症候群，你40歲開始檢查）。

林相宏也提到，雖然說健康的生活飲食是預防大腸癌的好方法，不過依據他這幾年健檢的心得是，體質還是占了很大部分，常常夫妻健檢完，太太都會很生氣，納悶為什麼先生又菸又酒，東西還亂吃，瘜肉卻比較少。所以除了個人因素，請關心一下家族的癌症病史，或許是你著手預防癌症的開始。

醫師指出，鋸齒狀瘜肉症候群占了所有大腸癌中的1到2成，這種瘜肉有非常高的癌化風險；示意圖。（圖取自freepik）

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