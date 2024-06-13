部桃第二醫療大樓85億元、政院補助27億 邱泰源允爭取補助

立委萬美玲安排衛福部長邱泰源（左二）考察部桃，院長陳日昌（左一）說明第二醫療大樓計畫。（立委萬美玲提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕衛生福利部長邱泰源昨（12）在立法院衛環委員會、立法委員萬美玲安排下考察部立桃園醫院，對於部桃新建第二醫療大樓需要85億元，行政院只核定補助27億元，希望增加補助一事，邱泰源允諾會於一個月內提出計畫向行政院爭取更多補助經費，另部桃護理達到三班護病比醫院獎勵金儘會速發放，護理人員日班繁重加給獎勵金儘速發給。

邱泰源等一行人於昨下午到達部立桃園醫院，桃園市政府衛生局長劉宜廉、桃園市醫師公會理事長吳家淦等人都到場；萬美玲指出，部桃總院新建第二醫療大樓預估經費約85億，行政院目前只補助27億元，且尚未核定新屋分院第二醫療大樓費用，這部分經費也要20億元，兩者相加資金缺口高達近80億元，如果經費沒到位，恐怕會延宕工程進度，影響市民就醫權利，她除質詢行政院長卓榮泰，希望爭加補助，昨再邀請邱泰源到部桃實地考察。

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萬美玲說，桃園市人口年增率全國第一，醫療量能卻嚴重不足，平均每萬人口僅有27.47張一般病床、2.67 張加護病床，在六都中倒數第2，根本無法滿足市民就醫需求，因此爭取部桃在總院及新屋分院新建第二醫療大樓，以及在觀音等偏鄉建置長照機構都刻不容緩。

萬美玲也提到，部桃在疫情期間，擔任專責照護醫院，每位醫生、護理人員都戰戰兢兢堅守岡位，站在第一線為市民守住健康，而行政院已核定部桃總院新建第二醫療大樓計畫，未來建置完成後，將至少增加400張病床。

立委萬美玲安排衛福部長邱泰源（右一）考察部桃，院長陳日昌（右四）說明第二醫療大樓計畫。（立委萬美玲提供）

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