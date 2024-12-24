長者打流感疫苗！ 疾管署揭保護力：預防重症7成5、死亡6成6

疾管署防疫醫師鄒宗珮表示，接種疫苗可有效降低實驗室確診流感就醫33.5%保護力、重症75.1%保護力及30天內全死因死亡風險65.7%保護力。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕流感疫情升溫，預估本週將進入流行期，單週就診人次可能上看10萬人，疾管署今（24日）指出，與中研院統計科學研究所黃彥棕研究員團隊合作，進行我國長者流感疫苗接種政策成效評估，結果顯示，去年流感季流感疫苗對65歲以上族群，預防重症的保護力高達75%，對全死因死亡的保護力也有66%。

疾管署防疫醫師鄒宗珮指出，該研究結合「全國性預防接種資訊管理系統」、「全民健康保險門住診資料庫」及「傳染病通報系統」數據，分析418萬名65歲以上長者的資料，分為接種組約184萬人與未接種組約234萬人。結果顯示，接種疫苗可有效降低確診流感就醫的風險保護力33.5%、重症發生率保護力75.1%，以及30天內全死因死亡風險保護力65.7%。

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長者接種流感疫苗保護力分析。 （疾管署提供）

疾管署指出，今年流感季自10月1日起截至12月23日，已累計350例流感併發重症病例，年齡層以65歲以上長者占57%最多，死亡病例累積75例，為近十個流感季最高；確定病例及死亡病例均有9成以上未接種本季流感疫苗。

疾管署發言人曾淑慧說，截至12月23日止，公費流感疫苗接種數約570萬人次，低於去年同期625萬人次，另全國65歲以上長者流感疫苗接種率為43.9%，較去年同期減少8.2%。本土資料已明確顯示流感疫苗的保護力，隨著時序入冬，進入呼吸道病毒活躍時期，呼籲65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應儘速完成流感疫苗接種，以及早獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡風險。

疾管署說明疫苗保護力如何分析。 （疾管署提供）

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