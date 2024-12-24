自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

彰化醫院56週年義賣 病友、家屬歡慶平安夜

2024/12/24 17:50

彰化醫院每年院慶傳統都會舉辦濟助貧病的愛心義賣會，每次都吸引許多病友前來支持，搶購做愛心。（記者陳冠備攝）

彰化醫院每年院慶傳統都會舉辦濟助貧病的愛心義賣會，每次都吸引許多病友前來支持，搶購做愛心。（記者陳冠備攝）

〔記者陳冠備／彰化報導〕衛福部彰化醫院今（24日）耶誕節前夕迎接56週年慶，彰化醫院院長曾孔彥帶領醫護們一起切下生日蛋糕，現場也舉辦跳蚤市場義賣會，有病友特地回來慶祝並捧場，場面熱鬧溫馨。曾孔彥表示，彰化醫院將持續「深耕永續醫療」，同時優化醫療資訊系統，推動ESG發展，為病患提供更優質的醫療服務，並為環境保護與社會進步貢獻力量。

彰化醫院成立於1968年，當時開設病床只有40床，政府為加強南彰化地區醫療服務，2002年在彰化的中心點埔心鄉，新建超過400床的新院區，如今彰化醫院更成為南彰化最大型醫院，是彰化醫療體系中不可缺少的一份子。

今日活動在醫院二樓大禮堂舉行，一樓則舉辦濟助貧病的愛心義賣會，吸引許多病友、家屬前來支持，搶購做愛心，縣長王惠美、衛生局長葉彥伯、縣議員陳玉姬、劉珊伶等地方士紳到場同賀，眾人一起切蛋糕，大唱「我們都是一家人」，氣氛熱烈。

曾孔彥表示，政府近年倡導ESG（環境、社會、治理）永續經營政策，彰化醫院在今年啟動碳盤查作業，計算出總排放量為7220公噸的二氧化碳，未來將規劃減碳行動，響應淨零碳排的環境目標。

曾孔彥說，彰化醫院也參與長照事務，包括與二水鄉、社頭鄉及埔心鄉公所合作，在當地經營日照中心、醫事據點、失智據點等，落實社會責任，出此之外，彰化醫院從今年起將建置新HIS醫療資訊系統，希望帶來更快速及便捷的服務。

彰化醫院迎接56週年慶，現場也舉辦跳蚤市場義賣會，縣議員陳玉姬買了許多義賣品，響應公益。（記者陳冠備攝）

彰化醫院迎接56週年慶，現場也舉辦跳蚤市場義賣會，縣議員陳玉姬買了許多義賣品，響應公益。（記者陳冠備攝）

彰化醫院院長曾孔彥（上排白衣者）表示，彰化醫院將持續深耕永續醫療，推動ESG發展，為病患提供更優質的醫療服務。（記者陳冠備攝）

彰化醫院院長曾孔彥（上排白衣者）表示，彰化醫院將持續深耕永續醫療，推動ESG發展，為病患提供更優質的醫療服務。（記者陳冠備攝）

衛福部彰化醫院迎接56週年慶，彰化醫院院長曾孔彥（右3）與彰化縣長王惠美（左）4）等人一起切下特製的生日蛋糕。（記者陳冠備攝）

衛福部彰化醫院迎接56週年慶，彰化醫院院長曾孔彥（右3）與彰化縣長王惠美（左）4）等人一起切下特製的生日蛋糕。（記者陳冠備攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

網友回應

載入中