彰化醫院56週年義賣 病友、家屬歡慶平安夜

彰化醫院每年院慶傳統都會舉辦濟助貧病的愛心義賣會，每次都吸引許多病友前來支持，搶購做愛心。（記者陳冠備攝）

〔記者陳冠備／彰化報導〕衛福部彰化醫院今（24日）耶誕節前夕迎接56週年慶，彰化醫院院長曾孔彥帶領醫護們一起切下生日蛋糕，現場也舉辦跳蚤市場義賣會，有病友特地回來慶祝並捧場，場面熱鬧溫馨。曾孔彥表示，彰化醫院將持續「深耕永續醫療」，同時優化醫療資訊系統，推動ESG發展，為病患提供更優質的醫療服務，並為環境保護與社會進步貢獻力量。

彰化醫院成立於1968年，當時開設病床只有40床，政府為加強南彰化地區醫療服務，2002年在彰化的中心點埔心鄉，新建超過400床的新院區，如今彰化醫院更成為南彰化最大型醫院，是彰化醫療體系中不可缺少的一份子。

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今日活動在醫院二樓大禮堂舉行，一樓則舉辦濟助貧病的愛心義賣會，吸引許多病友、家屬前來支持，搶購做愛心，縣長王惠美、衛生局長葉彥伯、縣議員陳玉姬、劉珊伶等地方士紳到場同賀，眾人一起切蛋糕，大唱「我們都是一家人」，氣氛熱烈。

曾孔彥表示，政府近年倡導ESG（環境、社會、治理）永續經營政策，彰化醫院在今年啟動碳盤查作業，計算出總排放量為7220公噸的二氧化碳，未來將規劃減碳行動，響應淨零碳排的環境目標。

曾孔彥說，彰化醫院也參與長照事務，包括與二水鄉、社頭鄉及埔心鄉公所合作，在當地經營日照中心、醫事據點、失智據點等，落實社會責任，出此之外，彰化醫院從今年起將建置新HIS醫療資訊系統，希望帶來更快速及便捷的服務。

彰化醫院迎接56週年慶，現場也舉辦跳蚤市場義賣會，縣議員陳玉姬買了許多義賣品，響應公益。（記者陳冠備攝）

彰化醫院院長曾孔彥（上排白衣者）表示，彰化醫院將持續深耕永續醫療，推動ESG發展，為病患提供更優質的醫療服務。（記者陳冠備攝）

衛福部彰化醫院迎接56週年慶，彰化醫院院長曾孔彥（右3）與彰化縣長王惠美（左）4）等人一起切下特製的生日蛋糕。（記者陳冠備攝）

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