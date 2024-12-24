豐原醫院慶祝耶誕 院長巧扮耶誕老人送糖與溫暖

豐原醫院家醫科醫師葉信甫演奏小提琴，和李佳芬老師的鋼琴合奏，放送溫馨的耶誕樂音。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕豐原醫院今（24）天舉行耶誕活動，不僅醫護人員現場演奏小提琴及鋼琴，讓悠揚的耶誕樂音充斥整個醫院大廳，院長李永恒並打扮成耶誕老人，發放糖果給病患及家屬，並致詞提醒大家在忙碌的生活中，不忘傳遞愛與關懷。

豐原醫院家醫科醫師葉信甫演奏小提琴，和李佳芬老師的鋼琴合奏，悠揚的樂音為耶誕活動揭開序幕！豐原醫院詩歌班也以歌聲唱出對耶誕節的祝福與愛心。

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院長李永恒並化身耶誕老人，與現場民眾親切互動，將精美糖果送到大家手中，並藉此機會傳遞節日的喜悅與溫暖。李永恒並率副院長及各醫務秘書等走訪各科室「報佳音」，為醫院同仁們送上耶誕祝福，並致贈耶誕幸福禮物，表達對員工辛勤工作的感謝。

豐原醫院並特別準備了祈福心願卡，民眾與員工可以在服務台領取，寫下自己的耶誕願望，並將心願卡掛在耶誕樹上，表達對未來的期盼。

豐原醫院院長李永恒化身耶誕老人，與現場民眾親切互動，將糖果送到大家手中。（豐原醫院提供）

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