健康網》靜宜助教一氧化碳中毒亡 消防局提醒預防法

靜宜大學陳姓助理教授一氧化碳中毒身亡。（記者張軒哲攝）

相關新聞請見

健康網》寒冬猝死10大危險行為！ 醫：戶外晨運排3 它第1

健康網》冬季熱水澡驅寒！ 國健署：兒童浴室安全有3守則

請繼續往下閱讀...

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日一名靜宜大學任教的陳姓助理教授，疑因一氧化碳中毒倒臥浴室，送醫不治，享年39歲。據報導，陳男近日在台北老家洗澡時，倒臥在浴室內，法醫相驗確認是一氧化碳中毒身亡。消息傳回學校後，令師生相當難過。

宜蘭縣消防局表示，一氧化碳是一種無色無味的氣體，中毒後的症狀不易被察覺，成為潛藏於居家環境中的隱形殺手。一般人在吸入一氧化碳後，經常會有疲倦、昏眩等不適症狀，導致當事人在不自覺的狀況下昏迷死亡。

居家產生一氧化碳之原因，經常是由於場所通風不良，瓦斯在氧氣不足的情況下燃燒不完全所致。一氧化碳中毒並非「瓦斯中毒」，事實上，國內液化石油氣及天然氣會添加臭劑（硫醇類）作為警示劑，使得原本無色、無味的氣體附有顯著臭味，一旦瓦斯外洩，民眾易於察覺及時採行應變措施，不易造成災害。

宜蘭縣消防局說明，一氧化碳對血液中血紅素的結合力為氧氣的200至250倍，因此會取代氧氣搶先與血紅素結合，而形成一氧化碳血紅素（COHb），降低血紅素帶氧能力，這時體內組織無充足含氧，因而產生各種一氧化碳中毒的症狀。一氧化碳中毒症狀有：頭痛、想吐、意識不清，嚴重則會死亡。

宜蘭縣消防局提醒，使用燃氣熱水器時，若有頭昏、噁心、嗜睡等身體不適情況發生，請立即停止使用熱水器，打開通往室外的窗戶通風，身體嚴重不適時，請先前往通風良好的室外環境，再打119電話求助。

更重要的是，發現家人或朋友有一氧化碳中毒情況時，應保持冷靜，先停止使用產生一氧化碳之燃氣熱水器等器具，避免持續增加一氧化碳濃度，並立即打開門窗，使空氣流通後，盡速撥打119求助。同時，依照急救步驟實施心肺復甦術（CPR），等到救護車到場急救時，救護技術員仍會持續操作心肺復甦術（CPR）並給予氧氣治療，直到送抵醫院。宜蘭縣消防局強調，在救護車尚未到達時，為避免缺氧造成腦死情形，立即正確的急救處置是非常重要的。

宜蘭縣消防局提醒，安裝熱水器，做對五件事，遠離隱形殺手「一氧化碳」。

●要安全品牌：選用貼有CNS檢驗合格標示。

●要正確型式：依通風條件選擇正確型式熱水器。屋外式（RF式）熱水器應裝置於室外通風良好處所；如裝設於室內或不通風場所，應選購半密閉強制排氣式（FE式）熱水器或密閉強制供排氣式（FF式）熱水器。

●要安全安裝：由合格承裝業技術士安裝，完工後張貼施工標籤。

●要定期檢修：定期檢修或汰換熱水器，如需更動熱水器設置位置或改變排氣管路時，均應請合格承裝業技術士為之。

●要保持通風：避免加裝門窗、遮雨板或晾曬大量衣物阻礙通風。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法