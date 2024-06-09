台灣邁超高齡社會 彰基培訓失智患者照護人才

彰基總院長陳穆寬（右）指出，彰基培育家庭專科護理師成為失智症照護專家，做為示範培訓基地，朝向賴清德總統的健康台灣邁進。 （彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕台灣即將進入超高齡社會，老人失智的問題也會造成衝擊，彰化基督教醫院總院長陳穆寬對此指出，截至2023年全台有718家居家護理所，由於彰基居家護理所和失智症中心表現卓著，持續致力建立台灣護理師失智專家培訓模組，培育家庭專科護理師成為失智症照護專家，做為示範培訓基地，朝向賴清德總統的健康台灣邁進。

彰基日前舉辦國際護理機構失智趨勢研討會，邀請日本共同京都老人綜合研究所、失智症健康生活綜合研究計畫主任粟田主一（Shuichi Awata） 教授及醫療法人敦賀温泉病院失智症醫療中心院長玉井顯（Akira Tamai），以及彰基失智症中心主任王文甫演講。以「失智症照護進階培訓模組」為主題，進行台日失智照護之經驗交流。

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彰基總院長陳穆寬表示，台灣將以最快的速度進入超高齡社會，衛福部護理暨健康照護司選定彰基結合8家分院作為台灣照顧失智患者的示範模式。不但老人家有失智問題，早期失智的問題也愈來愈多，患者如果沒有受到照顧及社會支持，將會對整個家庭與社會造成巨大衝擊。特別是南彰化一些偏鄉，65歲以上的人口早就已經接近30%，已經進入超高齡的社會。他們善盡社會的責任，把失智患者的需要視為彰基醫療體系的需要，來減輕患者的痛苦及家人照顧上的負擔，進而減少整個社會所受到不好的衝擊。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳說，特別感謝彰基在過去對於失智的國家發展政策、人才培訓、以及醫療照護的創新模式做了很多的努力；此次有來自全國各縣市的夥伴一起來參與，相信透過交流，可以讓台灣未來的失智照護，有更好的平台做互相的經驗學習及發展，同時對於未來的人才培育奠定一定的基礎，也期盼未來彰基可以成為台灣在進入超高齡社會，面對新的失智照顧挑戰時，能夠成為政府、民間及未來人才培育的典範中心。

兩位日本專家還對資深護理師，各進行一場失智照護相關的培訓工作坊，藉此提供失智照護夥伴經驗交流分享的平台，與日本專家更近距離充分討論，以提昇居家護理師的實務工作，失智照護服務品質及政策的精進優化。

彰基舉辦國際護理機構失智趨勢研討會，邀請日本與台灣學者專家講座研討交流。（彰基提供）

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