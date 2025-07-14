健康網》台泥子公司三元能源入夜續延燒 高市府籲減少外出

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕全國首座超級電池工廠台泥子公司三元能源科技今（14日）發生爆炸起火燃燒，造成15人受傷送醫，晚上火勢延燒至4樓，空氣污染擴及8公里，測得PM2.5濃度升高，影響小港、林園與大寮3區，所幸有毒氣體氫氟酸未再檢出，環保局再度緊急發布空污警訊。

今晚風向偏西風，火點下風處2公里內小港區鳳宮里、店鎮里有明顯高值情形，測得PM2.5濃度40至70μg/m3，污染物更往下風處擴散，擴大影響8公里，包括小港、林園與大寮共3區，測得PM2.5濃度小幅上升，約20至30μg/m3。

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高雄市府呼籲，兒童、老年人、心血管疾病患者、慢性呼吸道疾病患者、糖尿病患者、孕婦、肥胖者等高風險族群務必要做好自我保護，吸菸者避免在室內抽菸。開啟空氣清淨機，過濾有毒髒空氣，如果必須外出，最好戴上N95口罩。

●減少外出

●外出應戴上口罩

●室內適當關閉窗戶

●由室外進入室內時加強洗手、洗臉、清潔鼻腔等衛生防護

●減少室外運動型態

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