健康網》紅麴＋鉻降血脂？ 營養專家：從飲食改善更優

洪泰雄提醒，紅麴雖具備降血脂潛力，但若忽視產品品質與正確飲食習慣，恐怕得不償失；圖為示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕市面上不少健康產品主打「紅麴＋鉻」可協助降膽固醇與中性脂肪，讓不少消費者趨之若鶩。然而，營養學者洪泰雄在臉書發文提醒，紅麴雖具備降血脂潛力，但若忽視產品品質與正確飲食習慣，恐怕得不償失。與其仰賴保健食品，不如從日常飲食著手，回歸6大類食物與低GI飲食。

紅麴成分作用類似降膽固醇藥

洪泰雄指出，紅麴之所以備受關注，關鍵在於其含有天然成分 Monacolin K，該成分與常見降膽固醇處方藥「洛伐他汀」的機制相似，可抑制HMG-CoA還原酶，進而降低總膽固醇與壞膽固醇（LDL）。然而，紅麴產品品質參差不齊，有些含量不足，無法發揮效果；有些則可能過量，長期服用恐對肝臟造成負擔。因此專家建議，紅麴補充品應由醫師或營養師評估後使用，切勿自行購買服用。

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鉻並非萬靈丹 過量恐有副作用

針對常與紅麴搭配使用的「鉻」，洪泰雄指出，其主要作用為提升胰島素敏感性，進而改善血糖與脂質代謝。部分研究顯示，鉻有助降低中性脂肪，但整體科學證據尚不一致，且過量攝取可能干擾藥物代謝或引發其他副作用，不宜任意補充。

洪泰雄強調，「六大類食物的正確攝取」與「升糖指數（GI）控制」，才是穩健、有效又安全的血脂管理策略；圖為示意圖。（圖取自freepik）

回歸6大類食物與低GI飲食為根本之道

與其仰賴保健食品，不如從日常飲食著手。洪泰雄強調，「六大類食物的正確攝取」與「升糖指數（GI）控制」，才是穩健、有效又安全的血脂管理策略。他建議，全穀雜糧（如糙米、燕麥）、低GI水果（如奇異果、蘋果）、高纖蔬菜（如秋葵、海帶芽）、優質蛋白（如鮭魚、豆製品）、低脂乳品及健康油脂（如橄欖油、堅果）應適量攝取，減少高糖、高脂、高GI食物的比例，才能從根本改善膽固醇與中性脂肪問題。

紅麴＋鉻 VS. 飲食控制：誰才是降血脂首選？

洪泰雄表示，紅麴與鉻的確在部分研究中顯示正向效果，但產品來源與劑量難掌控，且可能帶來代謝負擔，不建議作為第一線手段。而透過飲食調整與GI控制，不僅能穩定血脂，更可同時改善血糖、體重與腸道健康，適合絕大多數族群長期採行。

紅麴不是萬靈藥，飲食調整才是關鍵；「紅麴＋鉻不是不能用，但不能當作解方唯一依靠。」洪泰雄提醒，欲改善膽固醇與血脂，應優先從生活型態下手，包含飲食、運動與壓力管理。過度依賴補充劑反而可能忽略最關鍵的健康根基。

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