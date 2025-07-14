自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》紅麴＋鉻降血脂？ 營養專家：從飲食改善更優

2025/07/14 17:42

洪泰雄提醒，紅麴雖具備降血脂潛力，但若忽視產品品質與正確飲食習慣，恐怕得不償失；圖為示意圖。（圖取自freepik）

洪泰雄提醒，紅麴雖具備降血脂潛力，但若忽視產品品質與正確飲食習慣，恐怕得不償失；圖為示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕市面上不少健康產品主打「紅麴＋鉻」可協助降膽固醇與中性脂肪，讓不少消費者趨之若鶩。然而，營養學者洪泰雄在臉書發文提醒，紅麴雖具備降血脂潛力，但若忽視產品品質與正確飲食習慣，恐怕得不償失。與其仰賴保健食品，不如從日常飲食著手，回歸6大類食物與低GI飲食。

紅麴成分作用類似降膽固醇藥

洪泰雄指出，紅麴之所以備受關注，關鍵在於其含有天然成分 Monacolin K，該成分與常見降膽固醇處方藥「洛伐他汀」的機制相似，可抑制HMG-CoA還原酶，進而降低總膽固醇與壞膽固醇（LDL）。然而，紅麴產品品質參差不齊，有些含量不足，無法發揮效果；有些則可能過量，長期服用恐對肝臟造成負擔。因此專家建議，紅麴補充品應由醫師或營養師評估後使用，切勿自行購買服用。

鉻並非萬靈丹 過量恐有副作用

針對常與紅麴搭配使用的「鉻」，洪泰雄指出，其主要作用為提升胰島素敏感性，進而改善血糖與脂質代謝。部分研究顯示，鉻有助降低中性脂肪，但整體科學證據尚不一致，且過量攝取可能干擾藥物代謝或引發其他副作用，不宜任意補充。

洪泰雄強調，「六大類食物的正確攝取」與「升糖指數（GI）控制」，才是穩健、有效又安全的血脂管理策略；圖為示意圖。（圖取自freepik）

洪泰雄強調，「六大類食物的正確攝取」與「升糖指數（GI）控制」，才是穩健、有效又安全的血脂管理策略；圖為示意圖。（圖取自freepik）

回歸6大類食物與低GI飲食為根本之道

與其仰賴保健食品，不如從日常飲食著手。洪泰雄強調，「六大類食物的正確攝取」與「升糖指數（GI）控制」，才是穩健、有效又安全的血脂管理策略。他建議，全穀雜糧（如糙米、燕麥）、低GI水果（如奇異果、蘋果）、高纖蔬菜（如秋葵、海帶芽）、優質蛋白（如鮭魚、豆製品）、低脂乳品及健康油脂（如橄欖油、堅果）應適量攝取，減少高糖、高脂、高GI食物的比例，才能從根本改善膽固醇與中性脂肪問題。

紅麴＋鉻 VS. 飲食控制：誰才是降血脂首選？

洪泰雄表示，紅麴與鉻的確在部分研究中顯示正向效果，但產品來源與劑量難掌控，且可能帶來代謝負擔，不建議作為第一線手段。而透過飲食調整與GI控制，不僅能穩定血脂，更可同時改善血糖、體重與腸道健康，適合絕大多數族群長期採行。

紅麴不是萬靈藥，飲食調整才是關鍵；「紅麴＋鉻不是不能用，但不能當作解方唯一依靠。」洪泰雄提醒，欲改善膽固醇與血脂，應優先從生活型態下手，包含飲食、運動與壓力管理。過度依賴補充劑反而可能忽略最關鍵的健康根基。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中