健康網》明明才28竟像40多歲 研究：長期肥胖「加速」老化

明明還年輕，外觀看起來卻像中年，研究指出，小心長期肥胖可能加速「生理老化」；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕年紀明明年輕，外觀看起來卻像中年，小心肥胖可能加速「生理老化」。根據衛教臉書專頁「生醫不科科：研究×生活」引述來自JAMA Network Open的最新研究指出，長期肥胖可能會讓年輕人的身體「加速」老化！

這項研究針對28至31歲年輕人，研究發現，長期肥胖的參與者，表觀遺傳年齡平均比實際年齡超過15%，有些案例甚至高達48%。一位28歲的年輕肥胖者，身體的細胞可能已經像30多，甚至40多歲的人了。

請繼續往下閱讀...

研究人員觀察到，長期肥胖與表觀遺傳修飾，慢性發炎和端粒縮短有關。端粒的縮短通常被視為細胞老化的標誌。

這項研究結果強烈暗示長期肥胖可能會在年輕時就啟動與老化相關的分子訊號，這可能導致年輕肥胖者提早面臨慢性疾病的風險。因此，「減重治百病」真的有其道理。

根據衛福部國健署網站指出，世衛組織認為「肥胖是一種慢性疾病」，呼籲重視肥胖對健康的危害。比起健康體重者，肥胖者發生糖尿病、代謝症候群及血脂異常的風險超過3倍，發生高血壓、心血管疾病、膝關節炎及痛風也有2倍風險。

國健署說明，可以從調整飲食及運動生活著手改善，例如，多吃蔬果、多全穀雜糧、少油、少鹽、少糖。運動的部分，每次至少10分鐘、每週累積150分鐘中等強度身體活動，僅能維持體位及基本體能，如果要達到減重或提升體能的效果，須有300分鐘以上中等強度身體活動，若能加入高強度有氧運動或高低強度間歇運動，更容易達到減重及健康促進的效果。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法