四寶爸心臟衰竭命危 「人工心臟」移植續命

▲王先生與妻子感謝醫師手術治療，讓他重獲新生。（記者王善嬿攝）

記者王善嬿／嘉義報導

▲黃耀廣醫師說明，左心室輔助器可暫時甚至長期取代心臟功能，讓患者等待心臟移植。（記者王善嬿攝）

37歲王先生育有4個小孩，因心臟功能惡化，為晚期心臟衰竭患者，長期反覆住院，等了2年都等不到合適心臟移植，日前病況惡化，合併肝腎病變，醫師評估後，獲健保給付，順利完成俗稱「人工心臟」的左心室輔助器植入手術，經休養與復健，心肺功能改善，宛如重獲新生，能繼續陪伴孩子成長。

王先生昨由妻子陪同感謝嘉義長庚醫院醫療團隊的治療。他表示，原本身體無異樣，3年前莫名會喘、水腫，在家突然昏倒，就醫發現擴張型心肌病變與嚴重心臟衰竭，還有腎臟動脈梗塞病史，長期反覆住院還中風。

他等了2年都等不到合適心臟移植，今年5月因心臟功能急遽惡化，合併肝腎病變、肺水腫及呼吸衰竭，必須依賴強心劑維持血流，病情岌岌可危。

5年內存活率不亞於心臟移植

嘉義長庚心臟血管外科醫師黃耀廣團隊評估後，6月為王先生進行俗稱「人工心臟」的左心室輔助器植入手術，手術歷時7小時完成。經1.5個月的休養與復健，心肺功能改善，7月底出院返家，經休養與復健，心肺功能改善，術後恢復正常說話及行走。

黃耀廣說，俗稱「人工心臟」的左心室輔助器已發展到第3代，能長期穩定輸送血液，降低血栓形成、機械磨損與感染風險，5年內存活率不亞於心臟移植，可暫時甚至長期取代心臟功能，讓患者安心等待心臟移植。

