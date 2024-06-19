健康網》博愛座爭議 醫：5原因讓長者活成令人討厭的樣子

近日博愛座爭議頻傳，醫師呼籲年長者為了自己好，應該敞開心胸，在人生下半場成功老化、活躍老化。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日博愛座爭議頻傳，11日北捷發生老婦人要求OL讓博愛座事件，昨（18日）又傳出老翁要求年輕男子讓出博愛座，讓博愛座再度成為話題；對此，整合醫學專科醫師姜冠宇分享，長者最後「活成令人討厭的樣子」有5個原因：

●性格內向孤僻，缺乏社交動機和技巧。

●生活缺乏目標和意義感，情緒低落負面。

●經濟狀況貧困，缺乏資源參與社會活動。

●身體健康狀況差，影響心理表現偏差。

●社交圈狹小，尤其獨居是高危險群。

姜冠宇在臉書專頁「姜冠宇醫師」發文表示，「健康老化」是成功延緩身體的衰退，維持自主與正常的認知功能，而「成功老化」就是更進一步在社會上的活躍性有達標，不只無憂鬱狀況，還要有社會良好的支持，加上能維持對社會的產出，成為「受人歡迎的長者」，才是真正的人生勝利成功。

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醫師表示，「成功老化」不只無憂鬱狀況，還要有社會良好的支持，加上能維持對社會的產出，成為「受人歡迎的長者」；圖為情境照。（圖取自freepik）

使用攻擊和恐嚇側面顯示威望不足

姜冠宇提到，Henrich和Gil-White提出的「支配與威望理論」指出，人們可以通過支配和威望來獲得社會地位：當「支配」是通過使用攻擊和恐嚇來引起他人的恐懼；而「威望」則是通過展示技能知識獲得他人尊重欽佩。

姜冠宇說明，其中Buss和Perry的研究將攻擊行為分為四個維度：身體攻擊、言語攻擊、憤怒和敵意。這些攻擊行為與支配策略正相關。會採取支配攻擊他人的人，很可能是因為沒有採取威望策略的本錢，才會為了非必要的公共資源，爭得面紅耳赤，側面顯示出這些人的狀態不太好。

美研究：96％失智症患者有攻擊行為

姜冠宇提到，2009年在美國也有研究顯示，患有失智症的老年人中，攻擊行為非常普遍。長期研究發現，高達96%的失智症患者在疾病過程中表現出攻擊行為，不只造成照顧者受攻擊，也增加自己被虐待的機會。

美國研究發現，高達96%的失智症患者在疾病過程中表現出攻擊行為；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

博愛座讓座爭議只是冰山一角

姜冠宇表示，博愛座只是冰山一角，背後是你整體狀況帶來的選擇。台灣社會給予長者對外交流機會頗為豐富，可能比年輕人還要多，年長者為了自己好，應該敞開心胸，在人生下半場成功老化、活躍老化，實踐幸福樂齡，讓家人朋友都能引你為傲。

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