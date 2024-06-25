佔屏東市急診量46.9％ 屏基獲捐救護車與自動心肺復甦機

屏東基督教醫院獲國際扶輪3490地區三重扶輪社、新北單車網路扶輪社捐贈救護車及自動心肺復甦機。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東基督教醫院急診量佔屏東市急診量46.9％，每月就診病人超過6000人次，然而2年前一輛救護車曾發生引擎起火意外，退役後一直未能添置新車，國際扶輪3490地區三重扶輪社、新北單車網路扶輪社獲悉，本月（6月）捐贈價值達318萬的救護車及自動心肺復甦機，為屏東急重症搶救增添救命利器。

此次捐贈案的推手三重扶輪社前社長劉榮輝為出身屏東的企業家，關心家鄉緊急醫療救護資源，得知屏基有一部救護車退役後未能添置新車，因此多方奔走募資，獲得扶輪社友熱烈響應。三重扶輪社社長王金燦表示，這次的捐助集結了眾社友之力，秉持「取之於社會、用之於社會」的原則，回饋社會並造福鄉里。

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屏基院長吳榮州表示，加上此次獲捐的救護車，屏基現在共有4輛救護車；民間力量無窮，十分感謝三重扶輪社及新北單車網路扶輪社社友們看見屏東急重症病人的需要，對於屏基醫療救護工作的鼓勵與肯定，期盼藉此拋磚引玉，未來能有更多社會資源挹注於醫療救護上，強化緊急救護醫療的量能，讓屏東鄉親生命安全有更好的保障。

屏基急診部主任王建銘指出，屏基急診量佔屏東市急診量46.9％，每月就診病人超過6000人次且每5位病人就有一位是需要搶救的急重症，遇到心肺功能停止的病患，透過自動心肺復甦機，將可提供穩定的心肺復甦按壓，提升急救成功率，屏基的急救能量再向上提升。

屏基獲捐救護車及自動心肺復甦機，院方感謝社會愛心。（記者羅欣貞攝）

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