健康網》荸薺抗菌力超強！ 專家推保腸道健康冰品

專家表示，有地下雪梨之稱的荸薺，屬於根莖類，外觀與口感都與栗子相似。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕微甜清脆的荸薺，通常會切小塊，作為食材內餡以增添口感，或是將其磨成粉狀製作甜品也深受喜愛。專家表示，有研究發現荸薺中含一種稱為荸薺素的成分，有天然的抗菌力，特別是對於金黃色葡萄球菌與大腸桿菌，抗菌力極佳；分享將荸薺做冰品食譜，適合易讓食物滋生細菌的夏天，能夠間接保衛腸道健康。

食療養生專家王明勇在臉書粉專「王明勇的健康三好生活」發文指出，有地下雪梨之稱的荸薺，屬於根莖類，外觀與口感都與栗子相似，富含維生素A、維生素C、鉀與磷，因此這道用荸薺仿石榴的冰品，很適合易讓食物滋生細菌的夏季，可以間接保衛腸道健康。

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紅通通的椰奶石榴冰是許多人到泰式餐廳必點的經典甜點，不過其中的石榴多半添加色素，形成紅豔效果，有健康的疑慮，他表示，使用了荸薺或涼薯（豆薯）以及甜菜根汁去形成相同的口感與顏色，泰國當地很常使用的樹薯，也可用樹薯粉或玉米粉取代；然而這道甜點的香氣來源便是斑蘭葉（七葉蘭），它有特殊的芋頭香味，可以在東南亞商店買到，或是乾脆到花市買回自家種，新鮮又安全。

荸薺當主角 仿椰奶石榴冰

●材料：椰奶500公克、荸薺或涼薯（豆薯）300公克、鳳梨丁1碗、玉米粉或樹薯粉適量、甜菜根汁（藍莓汁或桑椹汁）1碗、糖（赤藻糖或椰糖）1湯匙、鹽巴1小匙、斑蘭葉（切碎）2片、碎冰1大碗。

●做法：把荸薺切成1公分小塊狀，泡入甜菜根汁大約三十分鐘後，取出瀝乾備用；將瀝乾後的荸薺裹上一層玉米粉或樹薯粉，用滾燙水小火燙至浮出水面後立刻放入冰塊水（不可大火強滾）；用小火滾煮椰奶，並加入椰糖、斑蘭葉、鹽，煮滾至糖溶化，熄火放涼；把瀝乾的荸薺放入煮好的椰奶裡，最後加入鳳梨丁及碎冰即完成。

專家建議，能將石榴替換成荸薺或涼薯（豆薯），降低健康疑慮。（圖擷取自王明勇臉書「王明勇的健康三好生活」）

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