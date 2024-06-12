健康網》飲控3撇步！ 「吃醋」開胃不易囤脂 身材管理好簡單

醫師表示，若腸胃狀況好，無糖蘋果醋是很適合飯前開胃的飲料；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕端午連假結束了，收心上班之餘，飲食也該恢復正常，甚至該為前幾日放縱的大餐做些「惡補」。醫師陳君琳在臉書專頁「精準減重｜北秀健康管理診所」發文分享飲控3招：細嚼慢嚥、餐前及餐後運動、吃天然釀造醋。其中提到，醋可以幫助消化吸收，「醋酸」亦被證實可以增加胰島素敏感度，有助減少脂肪囤積，最好挑選天然的釀造醋食用。

細嚼慢嚥熱量少 挑戰咀嚼20下

北秀健康管理診所醫師陳君琳提到，同樣吃大餐，法國人和義大利人雖然吃得很精緻，但他們其實很少有肥胖情況，主因是他們吃飯非常慢，會花費一整個晚上，在愉快的氣氛下跟親朋好友分享、享受美食。

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細嚼慢嚥減少肥胖，也有科學根據。因為血流量增加，所以無形中增加了身體吸收食物所消耗的熱量，存進去體內的熱量自然就變少。如果沒有細嚼慢嚥習慣，建議從咀嚼20下開始挑戰，好好體驗食物的美味，也讓大腦有足夠的時間傳遞飽足感的訊號給胃。

醫師表示，如果沒有細嚼慢嚥習慣，建議從咀嚼20下開始挑戰，好好體驗食物的美味，也讓大腦有足夠的時間傳遞飽足感的訊號給胃；情境照。（圖取自freepik）

吃醋好處多 瓶身挑選玻璃瓶

陳君琳指出，吃醋會有幾個好處：首先是裡面成份可以幫助消化吸收，「醋酸」亦被證實可以增加胰島素敏感度——當人體胰島素敏感度高，吃進去的熱量就比較不容易過度儲存，形成脂肪。

市面上的醋又分釀造醋、合成醋跟混合醋，建議挑天然釀造醋。建議挑選玻璃瓶包裝，不要塑膠瓶。若腸胃狀況好，無糖蘋果醋是很適合飯前開胃的飲料。吃火鍋時也能加黑醋、白醋當佐料，甚至吃牛肉麵加點醋也可以幫助消化。

餐前餐後運動 穩血糖有感

在大餐前後，還可以做什麼來減少脂肪累積呢？陳君琳表示，研究已證實餐後散步可以減少血糖波動。而一般建議餐後散步20分鐘，但由於連續血糖監測器（CGM）近期開始流行，民眾能更明確知道自己血糖變化，便發現其實不到20分鐘，散步8到10分鐘就對降低血糖有幫助了。

另，若是在餐前做短時間高強度的運動，僅需1到2分鐘，就能讓胰島素敏感度瞬間提升，避免過度分泌導致脂肪堆積。像是國外就有一些比較誇張的例子，會在大餐前躲進廁所，做完波比跳，再很喘地走出來。

醫師提到，其實不到20分鐘，散步8到10分鐘就對降低血糖有幫助；情境照。（圖取自freepik）

大餐後發腫未必是真胖

陳君琳說明，身體吃完大餐後，熱量會轉換成肝糖，而肝糖會吸水，體重就會短暫增加1到2公斤。即大餐隔天可能會水腫，或肚子裡有糞便。有這樣的情況不用太擔心，只要接下來身體正常消耗，1週內就能看到體重恢復到原本狀態。

她提醒，連假後的胖，未必是真胖。只要遵循上面幾點技巧，並且在正餐之外不要再進食，就很有機會消滅多餘體重。

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