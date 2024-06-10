健康網》日本食人菌肆虐！旅日達人：勤洗手、戴口罩預防

日本自今年1月以來，爆發嚴重的「食人菌」疫情，截至6月2日為止，已經有977人感染，創下1999年統計以來的最高紀錄。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

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日本爆「食人菌」疫情 疾管署：我國每週都檢出

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日本媒體示警，日本境內爆發「食人菌」（A型鏈球菌）疫情。今年超過977人感染A型鏈球菌，罹患鏈球菌毒性休克症候群（STSS），是去（2023）年同期之2.8倍。衛福部表示，A型鏈球菌不屬於我國法定傳染病，然實驗室監測發現，國內每週檢出件數介於22到36件，與近4年趨勢相當。前台大醫院感染科醫師林氏璧提醒「不必取消日本行」，只要重拾防疫習慣，勤洗手、戴口罩，就能預防。

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什麼是食人菌？A型鏈球菌俗稱噬肉菌、食人菌，日本媒體指出，A型鏈球菌為常見細菌，若感染可能發生高燒、四肢腫脹或喉嚨痛等症狀，甚至在48小時內多重器官衰竭，引發休克死亡，致死率高達30到50%。

林氏璧在臉書表示，鏈球菌有多種類型，A型鏈球菌僅是其中一種。這是非常常見的細菌，常見於全年齡層的皮膚感染（比方說蜂窩性組織炎），兒童的咽喉炎，猩紅熱等等。少數也會見到侵襲性的比較深處的感染。

另外，根據2010年的一篇文獻，全球每年約發生7億例GAS感染。雖然這些感染的總死亡率為0.1%，大概超過65萬例是嚴重的侵襲性病例。而在這些侵襲性病例中，死亡率可以達到25%。（這當然包括了較少見的STSS）

同時，「最近我們常提到的肺炎鏈球菌也是鏈球菌，但兩者別搞混了。」肺炎鏈球菌以造成呼吸道感染為主，抗藥性非常嚴重，目前已研發出非常有效的疫苗對付。A型鏈球菌則至今沒有太大抗藥性的問題，連佛萊明最早發現的青黴素盤尼西林都還是可以有效治療。「而A型鏈球菌是沒有疫苗可打的，一輩子可以一直重複感染。」

林氏璧表示，喉嚨痛，喉嚨發炎絕大多數都是各式病毒造成（包括新冠），都不需要使用抗生素。少數是細菌，且大多都是這隻A型鏈球菌造成。美國CDC寫兒童大概三成是由A型鏈球菌，成人則大概僅有一成。當然這是長時間平均，在大流行的時候比例會上升。

林氏璧表示，很難從症狀來區分病毒或細菌的咽喉炎。一般來說A型鏈球菌有2至5日的潛伏期，除了喉嚨痛外常會伴隨發燒，但不會有鼻塞流鼻水或是其它的症狀。「但這只是通則，還是要做檢查才知道。」

A型鏈球菌咽喉炎是需要抗生素治療的。大多數病人在治療24至48小時後即會退燒，症狀也有很大的緩解。建議一旦給抗生素需要完成一整個療程吃好吃滿，因為如果不除惡務盡，有可能後續會發生一些稀有的併發症，包括風濕熱、風濕性心臟病、腎絲球腎炎。

A型鏈球菌是飛沫傳染和接觸傳染，所以預防很簡單，就是老生常談的：勤洗手，戴口罩。另外如果身體有傷口，要及早消毒處理好傷口，以免後續有細菌感染。日本近日新冠也蠢蠢欲動，建議旅客進出公共場所還是乖乖戴上口罩，勤洗手。

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