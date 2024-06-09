日本「食人菌」爆發半年977人感染 致死率達3至5成

日本自今年1月以來，爆發嚴重的「食人菌」疫情，截至6月2日為止，已經有977人感染，創下1999年統計以來的最高紀錄。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

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日本爆「食人菌」疫情！ 台大醫曝5症狀 感染1處增死亡風險

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本自今年1月以來，爆發嚴重的「食人菌」（侵入性A型溶血性鏈球菌、A型鏈球菌、甲型鏈球菌，STSS）疫情，截至6月2日為止，已經有977人感染，創下1999年統計以來的最高紀錄。日媒指出，這種病菌會經由飛沫和接觸傳播，染上後致死率達30%至50%，醫師也特別警告，年長者是感染後最危險的族群，務必做好防護措施。

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綜合日媒報導，俗稱「食人菌」的A型鏈球菌，目前正以史上最快的速度，在日本國內增加病例。根據統計，去年罹患A型鏈球菌的病例總計941人；然而，從今年1月至6月2日，期間不到半年的時間，就已出現977例感染案例，創下1999年以現有調查方法統計以來，史上最高的紀錄，全年推估恐怕仍會有超過2000人受到感染。

患者可能48小時就多重器官衰竭

報導指出，A型鏈球菌是一種常見的細菌，通常透過飛沫和接觸傳播，平時戴口罩與維持常洗手等習慣，就能減少被傳染的機率。如果不幸感染A型鏈球菌，患者很可能會出現像是高燒、四肢腫脹和喉嚨痛等嚴重症狀，不僅如此，患者甚至可能在48小時內多重器官衰竭，進而引發休克死亡，致死率高達30%至50%。

隨著A型鏈球菌在日本關東地區檢出的病例不斷增加，讓日本厚生勞動省不敢大意，對其加強監測。另外，日本東京女子醫科大學教授菊池賢則提醒，容易感染A型鏈球菌的族群為65歲以上年長者，若發現年長者手腳上出現小傷口，應立刻到院進行治療，以達到預防作用。

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