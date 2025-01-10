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4例心肝腎移植 台北慈濟同日完成

2025/01/10 05:30
4例心肝腎移植 台北慈濟同日完成

▲黃先生（中）肝臟移植成功，台北慈濟醫院為他舉辦祝福會。 （台北慈濟醫院提供）

記者翁聿煌／新北報導

4例心肝腎移植 台北慈濟同日完成

▲伍超群醫師檢查黃先生的傷口。 （台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院去年底同一天完成4例器官移植手術，分別為1例心臟、1例肝臟與2例腎臟移植，接力為重症患者續命。病人日前陸續出院，其中接受肝臟移植的黃先生感恩捐贈者的無私大愛，以及醫療團隊專業細心的照護，希望未來自己也能捐贈尚可使用的器官，將小愛化為大愛，遺愛人間。

肝臟受贈者 盼未來也能捐贈可用器官

61歲黃先生任職保全工作，不堪生活壓力和經濟重擔，使他養成酗酒習慣，幾乎每天都要喝2瓶高粱酒才能放鬆心情，3年多前他出現腹瀉不止症狀，有次在家門口因為眩暈導致意識不清，緊急就醫後被診斷為肝硬化，後來黃先生轉診到台北慈濟醫院，已是酒精性肝炎第3期，肝臟失去功能，去年底幸運等到肝臟配對成功，完成全肝移植手術。

台北慈濟醫院胃腸肝膽科主任伍超群指出，酒精性肝炎是1種因長期過量飲酒導致肝臟損傷的炎症性疾病，典型症狀包括黃疸、噁心等，嚴重者會出現腹水、肝性腦病變，對肝臟影響為不可逆，最終只能進行肝臟移植。

伍超群表示，根據器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心統計，目前約有950位病人等待肝臟移植，去年僅完成354例移植手術，配對成功機率少之又少，此外，肝臟移植通常以「屍肝」為主，可避免對活體捐贈者造成健康風險，唯有出現緊急狀況，才能由醫師評估5等親內家屬進行「活肝移植」的可行性。

他說明，肝臟移植通常又分為「全肝移植」及「部分肝移植」，肝臟移植和其他器官移植相同，病人手術後可能面臨排斥反應，需要終生服用免疫抑制劑，增加感染及併發症風險，因此民眾必須養成良好的生活習慣，維持正常作息，避免損害肝臟功能，發生病變。

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