健康網》諾羅病毒升溫 醫：聚餐注意這4點避免感染

醫師指出，不少民眾在用餐後出現噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等症狀，確診感染諾羅病毒的比例顯著上升；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期因食物中毒就醫的案例增加，不少民眾在用餐後出現噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等症狀，確診感染諾羅病毒的比例顯著上升。林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰在臉書專頁「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」發文說明，預防諾羅的4要點為勤洗手、清潔消毒、食物煮熟、避免接觸。此外，感染諾羅病毒後所產生的抗體無法提供持久免疫力，再次感染的風險很高且傳播途徑多元。

吳昌騰說明，諾羅病毒（Norovirus）是一種會引起腸胃道發炎的高傳染性病毒，曾被稱為類諾瓦克病毒（Norwalk-like virus）。該病毒分為 10 個基因群（GI-GX）和 49 個基因型，其中 GI 和 GII 基因群最常感染人類，尤其是 GII.4 基因型，與較嚴重的臨床症狀（如住院治療）密切相關。

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透過食物、接觸傳染

●糞口途徑：最常見的方式。感染者接觸食物、水或表面後，釋放出數十億病毒顆粒，進而污染環境。即使僅需 18 顆病毒顆粒即可引發感染。

●接觸傳染：接觸感染者或受污染物體可能導致感染。

●食物傳染：如食用受污染的生蠔。研究指出，生蠔組織中含有類似人類組織血液抗原（HBGA）的結構，病毒容易附著其中。

●水傳染：飲用受污染的水源，尤其在冬季，病毒於低溫下更易傳播。

研究指出，生蠔組織中含有類似人類組織血液抗原（HBGA）的結構，病毒容易附著其中；示意圖。（資料照）

常見症狀為腹瀉、嘔吐、噁心

吳昌騰說，諾羅病毒感染的潛伏期為 10 至 51 小時。感染者可能無症狀，但仍可透過糞便排毒，尤其是兒童。有症狀者常見腹瀉、嘔吐、噁心和胃痛，部分患者伴有發燒、頭痛和全身不適。高危險群包括 5 歲以下兒童與 85 歲以上老年人。

預防重點為食物煮熟、勤洗手

●勤洗手：以肥皂和清水洗手至少 20 秒，尤其在上廁所、更換尿布或準備食物前後。

●清潔消毒：用含漂白水的清潔劑消毒受污染表面，漂白水中的次氯酸鈉對病毒有效。

●妥善處理食物：徹底煮熟食物，避免食用生食或未煮熟的貝類。

●避免接觸感染者：遠離有症狀者可降低傳播風險。

吳昌騰補充，根據美國疾病控制與預防中心（CDC）2009-2012 年的統計，因食品污染導致的諾羅病毒傳播，有64%主要發生在餐廳、17%在餐飲或宴會設施、4%在私人住宅；年末聚餐活動頻繁，尾牙、團聚等場合增加感染風險。保持良好衛生習慣並注意飲食安全，才能在享受美食的同時遠離病毒威脅，確保健康。

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