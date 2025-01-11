寒流急凍 昨全台54人OHCA 醫：中壯年族群也別掉以輕心

台大醫院急診醫學部代理主任張維典指出，寒流來襲或天氣變化時，心血管、腦血管等急症將增加，嚴重時可能導致OHCA。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕強烈大陸冷氣團發威，全台氣溫直落，根據內政部消防署統計，昨（10日）全台因「非創傷OHCA（非外傷引起的到院前心肺功能停止）」送醫人數飆升至54人，創下本月新高。醫師提醒，氣溫驟降時急診患者就會激增，特別是高血壓、心肌梗塞和中風的病例，尤其心血管和腦血管問題並非長輩專利，中壯年族群也別掉以輕心！

今（2025）年1月1日至1月10日全台累計發生437例非創傷OHCA，其中1月10日單日高達54例，為今年最高。台大醫院急診醫學部代理主任張維典指出，每年只要寒流來襲，或天氣劇烈變化的時候，心血管、腦血管等急症的病患明顯增加，嚴重時可能進一步導致OHCA。

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張維典說，清晨是心血管相關疾病高峰時段，常見急性中風、心肌梗塞或心臟衰竭加重的患者，此外還有慢性呼吸道疾病患者，例如慢性阻塞性肺病（COPD）或氣喘患者，也容易因氣溫變化而緊急就醫。

張維典表示，天氣寒冷時，輕症患者較少前往急診，因此急診總人數未明顯增加，但送來的幾乎都是重症患者。他強調，許多民眾平時不知道自己有高血壓、高血糖或高血脂等問題，直到氣溫驟降發生重大事件後才發現數值異常，甚至有患者來不及送醫便不幸過世。

此外，雖然急診病患以高齡者居多，但也有不少40、50歲的中壯年患者。張維典提醒，心血管與腦血管疾病並非高齡族群專利，中壯年民眾同樣需要提高警覺，特別是在寒冷天氣或劇烈氣溫變化時，務必注意保暖。

振興醫院急診部代理主任田知學也指出，近期中風、心肌梗塞患者明顯增加，天冷也會讓心血管疾病意外風險升高，但台灣的心肺復甦術（CPR）訓練和自動體外心臟去顫器（AED）配置還不夠普及。她提醒，倒下後黃金4分鐘是急救關鍵，一旦超過8分鐘恐發生不可逆損傷，建議民眾留意公共場所AED位置，緊急時可迅速跟著指示操作，並撥打119報案，爭取救援時間。

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