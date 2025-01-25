春節全民瘋出國玩 醫籲「預防接種」不可少！

春節規劃出國旅行時，別忘了根據前往目的地安排預防接種也很重要；圖為情境照。（圖取自pexels）

〔記者王俊忠／台南報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩後，全球旅遊復甦，尤其春節連假，不少民眾熱衷國外出遊。據疾管署統計顯示，去（2024）年國內感染及境外移入病例是近5年同期最高；在國際疫情，亞洲部分國家從去年下半年疫情亦上升，其中麻疹為高傳染性疾病，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法。

台南市立安南醫院家庭醫學科醫師林菀茹提醒，若是計劃前往麻疹流行地區的民眾，可於出國前至醫療院所或旅遊醫學門診諮詢評估接種麻疹、腮腺炎與德國麻疹混合疫苗（MMR），避免因感染或影響健康掃了出國的興。

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林菀茹指安南醫院家醫科門診，不只提供專業旅遊醫學諮詢，也能執行出國旅遊的預防接種，民眾可依據自身健康狀況和旅行計畫，如：旅遊目的地之傳染病、環境風險及個別需求，獲得量身訂製的預防措施建議，以確保旅程獲得最佳健康防護，有效降低健康風險。

除麻疹疫情需注意外，非洲、南美洲及東南亞亦流行瘧疾，若不及時治療，可能引發肝、腎衰竭等嚴重併發症。因此，做好防範瘧蚊措施的同時，民眾也應考慮預防性藥物治療。

至於其他國家，林菀茹建議根據目的地特性接種相應疫苗，如A型和B型肝炎、破傷風、白喉、百日咳等。另外，若旅途中計劃攀登高山，事前備妥高山症預防藥物很重要；如過往曾出現暈車、時差不適應或腹瀉等常見症狀，建議攜帶必要常用藥物，以應對突發情況。

林菀茹提到，因疫苗與預防性藥物需提前施打或服用，建議民眾至少在出發前2-4週向醫師諮詢，並攜帶護照與行程資料，以利醫師提供個人化建議。

台南市立安南醫院家醫科醫師林菀茹（左者）看診情景。（安南醫院提供）

而出國旅遊做好預防接種固然重要，但日常預防接種同樣不容忽視！安南醫院家醫科醫師顏廷旭表示，台灣家庭醫學醫學會每年會針對成人疫苗預防接種發布最新指引，他列舉幾大常見建議：

1.流感疫苗：每年接種，特別是年長者、孕婦及慢性病患者等高風險族群。

2.COVID-19疫苗：疫情趨緩仍建議定期接種，可考慮加強劑以持續免疫保護。

3.肺炎鏈球菌疫苗：建議65歲以上長者、或罹患免疫系統疾病的成人接種，以預防肺炎等併發症。

4.帶狀疱疹疫苗：50歲以上、特別是曾患過水痘的民眾建議接種，可顯著減少帶狀疱疹與併發症風險。

台南市立安南醫院家醫科醫師顏廷旭。（安南醫院提供）

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