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健康 > 杏林動態

雲林醫療新進展！ 台大雲林分院晉升「準醫學中心」

2025/01/24 15:15

台大醫院雲林分院由區域醫院晉升為準醫學中心。（記者李文德攝）

台大醫院雲林分院由區域醫院晉升為準醫學中心。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕衛生福利部今（24）日公布中、南、高屏區醫院評鑑結果，台大醫院雲林分院從區域醫院升級為「準醫學中心」，院長馬惠明表示，民眾關心的收費問題，民眾負擔補分確定不會調整，而掛號、病房費用目前在檢討中，若有調整將會公布。縣府衛生局表示，會與院方協調，照顧雲林鄉親初衷，不要調漲就醫行政費用。

2004年原署立雲林醫院改制為台大醫院雲林分院，目前總病床數943床，去（2024）年門診服務量超過70萬、急診服務人次5萬8845人次，住院人次2萬7575人次，今衛福部公布評鑑結果，雲林分院由區域醫院升級為準醫學中心。

院長馬惠明表示，「階段性任務已完成」，現在雲林分院已有醫學中心水準，將會持續努力，提升醫療資源。至於前來就診的民眾收費問題，民眾部分負擔姜依舊區域醫院收費，不會調整。至於病房費、掛號費因應營運成本考量，已經在檢討中，如果有調整會公布。

馬惠明指出，此重大進展有能力吸引更多好的醫生前來開設門診，將持續投入資源，如今年上半年將添購心導管設備、達文西設備、複合式手術室系統等，投入資金超過3億元，8月份也將有新一批醫生報到，持續朝向成為「醫學中心」的目標邁進，擴充醫療資源

雲林縣衛生局長曾春美表示，將與台大雲林分院協調收費，希望院方秉持著照顧雲林鄉親的初衷，不要調漲民眾就醫的行政費用。期待院方醫療品質更上一層樓；縣長張麗善表示，未來雲林分院升級後，相信可讓鄉親就近看診，減少舟車勞頓之苦。

台大醫院雲林分院由區域醫院晉升為準醫學中心。（記者李文德攝）

台大醫院雲林分院由區域醫院晉升為準醫學中心。（記者李文德攝）

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