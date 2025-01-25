健康網》腎友年節飲食好頭痛 醫：3大原則安心吃

醫師提醒，飲水量的計算要包含水、湯、果汁、茶、酒、咖啡等；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕年節對於腎友來說，最頭痛的就是飲食控制，亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」分享，針對年節期間對於腎友來說，最頭痛的就是飲食控制，只要遵守：蛋白質攝取、低鉀低磷低鈉、飲水總量，就能安心吃喝過個好年。

蛋白質攝取

林軒任強調，要選擇優質蛋白質，且不宜過量。腎臟病分5期，第1期最輕，第5期最重，慢性腎臟病第3期之後，就要開始慢慢限制蛋白質。腎友的蛋白質攝取量為每公斤體重攝取0.8克蛋白質，以60公斤的腎友來算，一天約攝取48克蛋白質。

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醫師指出，一顆蛋、一碗飯、一些麵、一小塊肉類，稱為一份蛋白質；示意圖。（圖取自photo AC）

林軒任說明，蛋白質的計算計算方式為：一顆蛋、一碗飯、一些麵、一小塊肉類，稱為一份蛋白質，且盡量選擇瘦肉，如魚肉、蛋類。若是植物性蛋白質，可以選擇飯、麵、五穀根莖等，都是屬於優質蛋白質。應盡量避免肥肉、肉類加工品（如香腸），才能減少對腎臟的傷害。

低鉀低磷低鈉

林軒任指出，腎臟其中一個重要功能，是排泄磷離子和鉀離子，但慢性腎臟病第三期之後，體內磷離子和鉀離子會開始升高。

●使磷離子升高的食物：所有加工品、乳製品、含奶的手搖飲、內臟類、堅果類等。

●讓鉀離子升高的食物：香蕉、柳橙、番茄。

●低鈉最主要是控制鹽分攝取，像是補湯、火鍋湯、羊肉爐、薑母鴨、佛跳牆等，這些都是含鹽量高的菜餚，吃下肚會使身體容易水腫、血壓偏高。

醫師提醒，腎友要特別注意醬料攝取，像是沙茶醬、豆瓣醬、辣椒醬等，雖然可以增加食物的風味，但磷和鉀都很高。（資料照）

林軒任說，腎友也要特別注意醬料攝取，像是沙茶醬、豆瓣醬、辣椒醬等，雖然可以增加食物的風味，但磷和鉀都很高。

飲水總量

林軒任指出，過年期間，很多親友來訪，長輩通常會泡茶聊天，年輕一輩可能看電視、打牌，也會隨手一杯飲料，因此在選擇飲品時，盡量不要選擇含糖飲料，尤其是珍珠奶茶，除了熱量爆表外，奶製品的磷和鉀也很高。

林軒任提到，假如「有腎臟病，但還沒出現水腫」，還是會鼓勵多喝水，每天可以喝2000c.c.左右；但若已經出現腳水腫，或慢性腎臟病第3期以後，因為排尿功能變差，建議一天飲水量為尿量加上300-500c.c。

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