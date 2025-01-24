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健康網》地震恐引替代性創傷 「質疑自己」須當心

2025/01/24 20:27

21日發生的地震，造成台南楠西1民宅倒塌多棟受損。示意圖。（記者劉婉君攝）

21日發生的地震，造成台南楠西1民宅倒塌多棟受損。示意圖。（記者劉婉君攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在21日大埔發生強震，有多個縣市受到影響，需要停班停課。同時有不少經歷過921地震，甚或是在2024年發生的403強震的人，想起當時的驚險記憶。諮商心理師提到，有些人容易在身邊親友經歷重大挑戰或挫折時，會發生替代性創傷。他提醒若感到自己對他人的經歷感受特別深刻、情緒起伏大、質疑自己且不容易快樂，應提高警覺；並提出多項能夠簡單做到的緩解方法。

諮商心理師尤方在粉專「象家園心理諮商所」談到，大家可能經常因為身邊的親人、朋友等重要他人在面對生命的重大挑戰時，也跟著被他們所經歷的痛苦影響，那樣的感受無法具體說明，卻是真實且深刻影響著我們的內心，使得焦慮、無助與不安一湧而上。

陷入這樣情緒困擾的你，可能會發現自己出現下面感受：

●對於他人的經歷或故事感受特別深，甚至會出現相關畫面。

●情緒起伏較平常大，經常在焦慮與麻木之間徘徊。

●開始質疑自己的能力，對許多事情缺乏信任感。

●在日常生活中也難以找到快樂和滿足感。

如果這些感受讓你產生共鳴，請別忽視它，這可能是替代性創傷的跡象，它不像直接經歷創傷那樣明顯，但卻能悄悄地影響著你的心理健康。

這與PTSD有何差異？諮商師解析

尤方表示，替代性創傷與創傷後壓力症後群不太一樣，它很少被提起，卻總是默默侵蝕著我們的內心。創傷後壓力症後群多為親自目睹、經驗或被迫面對一種或多種事件；而替代性創傷卻是間接的接觸，因為共感能力太強而感受到痛苦，它不僅發生於專業人士，也可能發生在一般人身上，但卻經常被忽視。

最典型的例子，是近期韓國發生的「濟州空難」。即使不是親身經歷，僅僅是看了新聞報導，也可能會因此不敢搭飛機、擔心飛機失事；又或是今天早晨的嘉義地震報導，可能會讓你不敢前往該地，甚至擔憂自身所處的地方也將迎來大地震，因而徹夜難眠。

然而，出現替代性創傷的狀況不代表你脆弱，反而可能說明你是一個同理心強大、願意接近他人痛苦並試圖給予支持的人，這並不是脆弱或不夠堅強的表現，而是提醒我們，在關心他人的同時，也必須學會照顧自己。

若有替代性創傷 嘗試5方法

當我發現我有替代性創傷時，可以怎麼做呢？

●建立健康的情緒界線：試著設立自己的情緒界限，不過度承擔他人的悲傷與痛苦，並學會適時的說「不」。

例如：適時遠離讓自己情緒困擾的資訊（減少觀看相關新聞）。

●找到適合自己的情緒出口：找時間讓自己獨處，或以你喜歡的方式宣洩情緒。

例如：寫日記、運動或和信任的朋友聊聊。

●不把所有事情扛下：了解你能給的幫助有限，不把他人該負的責任攬在自己身上，放下「一定要解決他人問題」的想法。

例如：可以練習對自己說「我已經盡力了，剩下的我會相信他有能力可以協助自己」。

●尋求專業支持：若發現自己的狀態難以調整，亦可尋求專業協助，幫助你辨識感受，並與你討論適合你的應對策略。

例如：心理諮商、醫療單位等等。

●專注於生活中的美好事物：不要忽略生活中的美好事物，像是喝一杯喜歡的咖啡、聽一首喜歡的歌曲，或是追一部輕鬆的影集，這些看似微不足道的小事，卻能為你的心靈注入能量。

替代性創傷的出現提醒著我們，在關懷與支持他人的同時，我們也可以是懂得為自己加油和自我照顧的人。即便我們沒有那些創傷者的遭遇和困境，但在給予的同時，我們仍舊值得被關愛。

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